https://news.day.az/azerinews/1806508.html Ucarda kişi dəm qazından öldü Ucarda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Əhmədov Rasim Mirəddin oğlu yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı Ucar rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
