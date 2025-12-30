Ucarda kişi dəm qazından öldü

Ucarda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nəriman Nərimanov küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, rayon sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Əhmədov Rasim Mirəddin oğlu yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Ucar rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.