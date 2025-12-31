Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il ilə əlaqədar rəsmi "Instagram" səhifəsində paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Qoy Azərbaycan xalqının birliyi və həmrəyliyi, ölkəmizdəki sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun! Yeni il hər bir ailəyə cansağlığı, sevgi, sevinc və xoşbəxtlik gətirsin! Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni ilin mübarək!