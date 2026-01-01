https://news.day.az/azerinews/1806743.html Tramp Yeni ildən bunu istəyir ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yeni il arzusunu - bütün dünyada sülhün bərqərar olmasını dilə gətirib. Day.Az xəbər verir ki, jurnalistlərin Yeni ildə istəkləri ilə bağlı sualına Tramp qısaca, "Yer üzündə sülh olsun", - deyib. Qeyd edək ki, ABŞ dövlət başçısı Yeni ili Florida ştatında yerləşən şəxsi iqamətgahında, Mar-a-Laqoda qarşılayıb.
