https://news.day.az/azerinews/1806761.html Pensiyalar bu tarixdən artımla veriləcək - VİDEO Məlum olduğu kimi, bu il bütün növ pensiyalar artırılması nəzərdə tutulur. Artımların həcminin 9,2 faiz olacağı gözlənilir. Day.Az xəbər verir ki, sosial sahədəki bütün növ artımlar cari ilin inflyasiya göstəriciləri nəzərə alınmaqla tətbiq edilir. Bəs, təqüdçülər nə vaxtdan pensiyalarını artımla ala biləcəklər?
Pensiyalar bu tarixdən artımla veriləcək - VİDEO
Məlum olduğu kimi, bu il bütün növ pensiyalar artırılması nəzərdə tutulur. Artımların həcminin 9,2 faiz olacağı gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, sosial sahədəki bütün növ artımlar cari ilin inflyasiya göstəriciləri nəzərə alınmaqla tətbiq edilir.
Bəs, təqüdçülər nə vaxtdan pensiyalarını artımla ala biləcəklər?
Ətraflı AZƏRTAC-ın videosüjetində:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре