Futbol tarixinin ən çox oyuna çıxan futbolçusu karyerasını bu klubda davam etdirəcək Dünya futbol tarixində ən çox rəsmi matçlara çıxan futbolçu kimi rekorda imza atmış braziliyalı qapıçı Fabionun karyerasını hansı klubda davam edəcəyi məlum olub. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 45 yaşlı Fabio Braziliyanın Fluminense klubu ilə yeni müqavilə bağlayıb.
Müqavilənin şərtlərinə əsasən, o 2027-ci ilə qədər klubun şərəfini qoruyacaq.
Qeyd edək ki, Breziliyalı qolkiper 2003-cü ildə Braziliya Milli Komandasının heyətində "Copa America"nın mükafatçısı olub.
