Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yanvarın 16-da bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.
Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.
