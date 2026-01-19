https://news.day.az/azerinews/1810337.html İlham İsmayıl xəstəxanaya yerləşdirildi - Vəziyyəti ağırdır Ekspert İlham İsmayıl xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı ekspertin bacısı Bəsti İsmayıl feysbuk hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, İ.İsmayıl daxili qanaxma diaqnozu ilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) hospitalına yerləşdirilib.
