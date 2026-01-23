https://news.day.az/azerinews/1811367.html Şəhidin atası vəfat etdi - FOTO Vətən müharibəsi şəhidi Veyis İsmayılovun atası vəfat edib. Milli.Az xəbər verir ki, şəhidin atası Əflatun İsmayılov xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 1996-cı il təvəllüdlü V.İsmayılov 2020-ci il oktyabrın 13-ü Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə ayağından qəlpə yarası alıb və qanitirmədən şəhid olub.
Şəhidin atası vəfat etdi - FOTO
Vətən müharibəsi şəhidi Veyis İsmayılovun atası vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, şəhidin atası Əflatun İsmayılov xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, 1996-cı il təvəllüdlü V.İsmayılov 2020-ci il oktyabrın 13-ü Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə ayağından qəlpə yarası alıb və qanitirmədən şəhid olub.
Onun nəşi 35 gün sonra tapılaraq noyabrın 17-si Bakıda dəfn olunub.
