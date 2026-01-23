https://news.day.az/azerinews/1811378.html Namiq Qaraçuxurlu dəbdəbəli evindən VİDEO paylaşdı Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu şəxsi evindən görüntülər yayımlayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi paylaşdığı videoda evinin interyerini izləyicilərə nümayiş etdirib. Görüntülər zamanı Namiq Qaraçuxurlu "Papanın gül balası" adlı meyxanasını da səsləndirib.
Qeyd edək ki, sənətçinin evindən paylaşdığı video sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.
