Deputat aktiv olmayan velosiped zolaqlarının ləğvini təklif edir
Yolların işarələnməsi, velosiped və skuter zolaqları ilə bağlı bəzi hallarda yolların daraldılmasına şahidlik edirik. Bu lazımdırmı? Bəli, lazımdır. Amma bu, həqiqətən zəruridirmi - hesab edirəm ki, buna ayrıca yanaşmaq lazımdır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü Hikmət Babaoğlu komitənin dünənki iclasında deyib.
Millət vəkili nümunə gətirib ki, Parlament prospektindən Milli Məclis istiqamətinə gələn yolda hərəkət zolaqları daraldılıb və skuter və velosiped sürənlər üçün xüsusi xətlər ayrılıb.
"Mən bunun əleyhinə deyiləm, əksinə, müsbət təşəbbüs hesab edirəm. Ancaq gəlin bu məsələyə ölçmə və təhlil əsasında yanaşaq. Təklif edirəm ki, həmin ərazilərdə müşahidə kameraları quraşdırılsın və real statistika aparılsın: neçə nəfər həmin zolaqlardan istifadə edir, neçə nəfər skuter və velosipedlə hərəkət edir. Əgər zərurət varsa, bu tədbirlər davam etdirilsin. Amma əgər üç gün ərzində həmin yoldan cəmi bir velosipedçi istifadə edirsə, bu halda yolun daraldılmasının nə dərəcədə məqsədəuyğun olduğu sual altına düşür. Gəlin bu məsələyə daha hesabatlı yanaşaq: zəruridirsə qalsın, zəruri deyilsə, ləğv edilsin".
Deputat bu mövzu ilə bağlı ictimai dinləmələrin keçirilməsini təklif edib:
"Müşahidələrin nəticəsinə əsasən, şəhər daxilində hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı hansı xətlərin zəruri olmadığı müəyyən edilsin və müvafiq qərarlar qəbul olunsun. Bu yanaşmanı iş planımıza daxil etsək, çox faydalı olar".
