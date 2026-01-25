https://news.day.az/azerinews/1811801.html Aktrisa Məsumə Babayeva dəfn edilib Aktrisa Məsumə Babayeva Yeni Suraxanı qəbiristanlığında dəfn edilib. Day.Az xəbər verir ki, dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları və sənət dostları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Məsumə Babayeva ilə vida mərasimi onun yaşadığı evdə keçirilib.
Aktrisa Məsumə Babayeva dəfn edilib
Aktrisa Məsumə Babayeva Yeni Suraxanı qəbiristanlığında dəfn edilib.
Day.Az xəbər verir ki, dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları və sənət dostları iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Məsumə Babayeva ilə vida mərasimi onun yaşadığı evdə keçirilib.
Xatırladaq ki, aktrisa dünən uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре