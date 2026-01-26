https://news.day.az/azerinews/1812000.html ANAMA-nın əməkdaşı Malayziyada öldü - FOTO Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı dünyasını dəyişib. Day.Az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Orxan Məhərrəmov bir neçə gün komada qaldıqdan sonra vəfat edib. Bildirilib ki, O.Məhərrəmov Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində təlimdə olarkən halı pisləşib.
ANAMA-nın əməkdaşı Malayziyada öldü - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı dünyasını dəyişib.
Day.Az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Orxan Məhərrəmov bir neçə gün komada qaldıqdan sonra vəfat edib.
Bildirilib ki, O.Məhərrəmov Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində təlimdə olarkən halı pisləşib. Daha sonra ona iynə vurulduqdan sonra isə komaya düşüb.
Mərhumun cənazəsi Bakıya göndəriləcək.
