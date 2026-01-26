ANAMA-nın əməkdaşı Malayziyada öldü

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı dünyasını dəyişib.

Day.Az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Orxan Məhərrəmov bir neçə gün komada qaldıqdan sonra vəfat edib.

Bildirilib ki, O.Məhərrəmov Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində təlimdə olarkən halı pisləşib. Daha sonra ona iynə vurulduqdan sonra isə komaya düşüb. 

Mərhumun cənazəsi Bakıya göndəriləcək.