Qumralın ifasını sildirmişdilər, bu müğənniyə isə

Son günlər mahnı qalmaqalları ilə gündəmdə olan Xalq artisti Niyaməddin Musayev repertuarındakı məşhur əsərlərdən birinin rok üslubunda ifasına razılıq verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rok ifaçısı Periyar Məmmədova Xalq artistinin sevilən "Kölgəm qədər" mahnısını fərqli aranjimanda səsləndirib.

Məlumata görə, bu ifa Niyaməddin Musayevin razılığı və xeyir-duası ilə baş tutub.

Qeyd edək ki, yeni üslubda təqdim olunan ifa dinləyicilər tərəfindən də maraqla qarşılanıb.

Sözügedən ifanı təqdim edirik.