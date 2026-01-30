https://news.day.az/azerinews/1812900.html Qumralın ifasını sildirmişdilər, bu müğənniyə isə İCAZƏ VERDİLƏR - VİDEO Son günlər mahnı qalmaqalları ilə gündəmdə olan Xalq artisti Niyaməddin Musayev repertuarındakı məşhur əsərlərdən birinin rok üslubunda ifasına razılıq verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rok ifaçısı Periyar Məmmədova Xalq artistinin sevilən "Kölgəm qədər" mahnısını fərqli aranjimanda səsləndirib.
Qumralın ifasını sildirmişdilər, bu müğənniyə isə İCAZƏ VERDİLƏR - VİDEO
Son günlər mahnı qalmaqalları ilə gündəmdə olan Xalq artisti Niyaməddin Musayev repertuarındakı məşhur əsərlərdən birinin rok üslubunda ifasına razılıq verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, rok ifaçısı Periyar Məmmədova Xalq artistinin sevilən "Kölgəm qədər" mahnısını fərqli aranjimanda səsləndirib.
Məlumata görə, bu ifa Niyaməddin Musayevin razılığı və xeyir-duası ilə baş tutub.
Qeyd edək ki, yeni üslubda təqdim olunan ifa dinləyicilər tərəfindən də maraqla qarşılanıb.
Sözügedən ifanı təqdim edirik.
