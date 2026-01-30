https://news.day.az/azerinews/1813025.html Hacıqabulda palçıq vulkanı püskürüb - VİDEO Bu gün saat 16:53-də Hacıqabul rayonunda palçıq vulkanının püskürməsi qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublİka Seysmoloji Xİdmət Mərkəzi (RSXM) məlumat yayıb. RSXM-nin "Zəlzələ ocaqlarının dinamikası" şöbəsinin məlumatına əsasən, palçıq vulkanının püskürməsi 13 dəqiqə davam edib, bir faza ilə xarakterizə olunub.
Hacıqabulda palçıq vulkanı püskürüb - VİDEO
Bu gün saat 16:53-də Hacıqabul rayonunda palçıq vulkanının püskürməsi qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublİka Seysmoloji Xİdmət Mərkəzi (RSXM) məlumat yayıb.
RSXM-nin "Zəlzələ ocaqlarının dinamikası" şöbəsinin məlumatına əsasən, palçıq vulkanının püskürməsi 13 dəqiqə davam edib, bir faza ilə xarakterizə olunub. Püskürmənin dərinliyi 3 kilometr, püskürmə nəticəsində ayrılan enerji 3.38×10^6 coul olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре