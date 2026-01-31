https://news.day.az/azerinews/1813095.html Marneulidə toy karvanında qəza - 3 nəfər həlak olub - FOTO Gürcüstanın Marneuli rayonundakı toy karvanında ağır qəza baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yanvarın 28-də Baydar kəndi yaxınlığında qeydə alınıb. Bildirilib ki, dəhşətli qəza toy karvanında avtomobillərin bir-biri ilə yarışması səbəbindən baş verib.
Marneulidə toy karvanında qəza - 3 nəfər həlak olub - FOTO
Gürcüstanın Marneuli rayonundakı toy karvanında ağır qəza baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yanvarın 28-də Baydar kəndi yaxınlığında qeydə alınıb.
Bildirilib ki, dəhşətli qəza toy karvanında avtomobillərin bir-biri ilə yarışması səbəbindən baş verib.
Belə ki, avtomobilin aşması nəticəsində Üfiq Bədəlov və Ümid Adıgözəlov qəza yerində həlak olub.
Qəzada xəsarət alan şəxslərdən 24 yaşlı Sənan Şərifov Tbilisidəki xəstəxanalardan birində həyatını itirib.
