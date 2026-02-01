https://news.day.az/azerinews/1813257.html İran ABŞ ilə ciddi danışıqlar aparır - Tramp İran hazırda ABŞ ilə ciddi danışıqlar prosesindədir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Floridaya səfəri zamanı təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Prezidentin sözlərinə görə, İran tərəfi Vaşinqtonla kifayət qədər ciddi və məzmunlu danışıqlar aparır.
İran ABŞ ilə ciddi danışıqlar aparır - Tramp
İran hazırda ABŞ ilə ciddi danışıqlar prosesindədir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Floridaya səfəri zamanı təyyarədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
Prezidentin sözlərinə görə, İran tərəfi Vaşinqtonla kifayət qədər ciddi və məzmunlu danışıqlar aparır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре