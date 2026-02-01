https://news.day.az/azerinews/1813333.html Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən xəbərə görə, fevralın 2-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
