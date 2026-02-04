Yaşlanmanı dayandırmağın və gənc qalmağın elmi yolları
Alimlər qocalmağı bir "xəstəlik" kimi qəbul etməyə başlayıblar və bəzi sadə vərdişlərlə hüceyrə səviyyəsində gəncləşməyin mümkün olduğunu sübut edirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalar göstərir ki, fasiləli aclıq (intermittent fasting) və ya kalori miqdarını bir az azaltmaq bədəndəki "sağ qalma genlərini" aktivləşdirir. Bu proses hüceyrələrin özünü təmir etməsinə (autofagiya) kömək edir.
Axşam yeməyi ilə səhər yeməyi arasındakı vaxtı uzatmağa çalışın (məsələn, 16/8 qaydası).
Şəkər istehlakı orqanizmdə "qlikasiya" adlı prosesə səbəb olur. Bu proses dərini gənc saxlayan kollagen və elastin liflərini parçalayır, nəticədə dəri sallanır və qırışır. Şəkər həm də daxili orqanların yaşlanmasını sürətləndirir.
Hər hansı idman növü faydalıdır, lakin yüksək intensivlikli interval məşqləri (HİİT) hüceyrələrin enerji stansiyası olan mitoxondrilərin fəaliyyətini bərpa edir. Bu, bioloji yaşı təqvim yaşından daha cavan saxlamağın ən qısa yoludur.
Keyfiyyətli yuxu zamanı ifraz olunan melatonin hormonu ən güclü təbii antioksidantdır. O, gün ərzində beyində və bədəndə yaranan toksinləri təmizləyir.
Hər gün eyni saatda, tam qaranlıq və sərin otaqda yatmağa diqqət edin.
Məqalədə bəzi maddələrin qocalma əleyhinə təsiri xüsusi qeyd olunur:
Resveratrol: Üzüm qabığında tapılan bu maddə hüceyrə ömrünü uzadır.
Omega-3: Beyin və ürək sağlamlığını qoruyur, hüceyrə membranlarını möhkəmləndirir.
Sarıkök: Orqanizmdəki xroniki iltihabı (inflammasiya) azaldır ki, bu da qocalma sürətini aşağı salır.
