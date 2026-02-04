Xərçəng müalicəsində yeni dövr - Kemoterapiyasız tam sağalma
Alimlər, immunoterapiya və hədəfəyönlü müalicə üsullarından istifadə edərək, bəzi xərçəng növlərində kemoterapiyaya ehtiyac qalmadan xəstələrin tamamilə sağaldığını elan ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu müalicənin əsasını orqanizmin öz immun sistemini xərçəng hüceyrələrinə qarşı döyüşməyə sövq etmək təşkil edir. Kemoterapiyadan fərqli olaraq, bu üsul həm sağlam, həm də xəstə hüceyrələri yox etmir, yalnız "yad" hüceyrələri hədəf alır.
Xərçəng hüceyrələri bəzən immun sistemindən "gizlənir". Yeni nəsil dərmanlar bu gizlənən hüceyrələrin maskasını düşürür və immun sisteminin (T-hüceyrələrinin) onları məhv etməsini təmin edir.
Xüsusilə rektal (düz bağırsaq) xərçəngi üzərində aparılan sınaqlarda iştirak edən xəstələrin 100%-də xərçəng şişinin tamamilə yox olduğu müşahidə edilib. Bu xəstələr nə cərrahi əməliyyat olunublar, nə də kemoterapiya alıblar.
Müalicədən sonra aparılan müayinələrdə (MRT, PET-KT) xərçəngin heç bir izinə rast gəlinməyib.
Kemoterapiya saç tökülməsi, şiddətli ürəkbulanma və immun sisteminin tamamilə çökməsi kimi ağır fəsadlar verir. Yeni üsulda isə yan təsirlər minimaldır, xəstələr müalicə müddətində gündəlik həyatlarına normal şəkildə davam edə bilirlər.
Hələlik bu uğur müəyyən genetik xüsusiyyətləri olan xərçəng növlərində (məsələn, "mismatch repair-deficient" xərçəng) qeydə alınıb. Alimlərin növbəti hədəfi bu üsulu digər aqressiv xərçəng növlərinə (ağciyər, süd vəzi və s.) tətbiq etməkdir.
