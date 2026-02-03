Epşteyn işi yenidən gündəmdə: açıqlanan sənədlərin yaratdığı suallar
Müəllif: Gülnarə Kərimova, Trend
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarında Ceffri Epşteyn işi ilə bağlı üç milyondan artıq sənədin ictimailəşdirilməsi bu mövzunu yenidən beynəlxalq müzakirələrin əsas mövzularından birinə çevirib. Uzun müddət yalnız məhdud ekspert və hüquq çevrələrində müzakirə olunan faktlar, şahid ifadələri və istintaq materialları artıq daha geniş auditoriya üçün əlçatan olub. Bu sənədlər təkcə Epşteynin cinayət fəaliyyətinin miqyasını deyil, eyni zamanda onunla müxtəlif dövrlərdə təmasda olmuş nüfuzlu şəxslərin davranışlarını və münasibətlərini də gündəmə gətirir. Nəticədə, Qərb siyasi və ictimai dairələrində etik məsuliyyət, şəffaflıq və institusional etimad məsələləri ətrafında ciddi suallar yaranıb.
Qərb elitaları və məsuliyyət problemi
Açıqlanan materiallar göstərir ki, Epşteynlə əlaqələri olmuş bəzi nüfuzlu şəxslər onun fəaliyyəti ətrafında yaranmış ağır ittihamlara və ictimai qınağa baxmayaraq, bu münasibətlərdən dərhal və açıq şəkildə imtina etməyiblər. Bu hal Qərb ölkələrində tez-tez vurğulanan etik dəyərlər, insan hüquqlarının müdafiəsi və mənəvi məsuliyyət prinsipləri fonunda tənqidlərə səbəb olur. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, belə davranışlar cəmiyyətə nümunə göstərilməli olan siyasi və ictimai elitaların öz standartlarına nə dərəcədə sadiq qaldığı sualını gündəmə gətirir. Bu kontekstdə Epşteyn işi fərdi məsuliyyətdən daha çox, sistemli davranış problemlərinin göstəricisi kimi qiymətləndirilir.
Avropa siyasi institutları kontekstində müzakirələr
Sənədlərin məzmunu Avropa siyasi mühitində də geniş rezonans doğurub. Epşteyn işi artıq yalnız cinayət xronikası kimi deyil, Avropa siyasi institutlarının etibarlılığı və daxili nəzarət mexanizmləri baxımından ciddi sınaq kimi dəyərləndirilir. Çünki adıçəkilən şəxslərin bir qismi Avropa Şurası, Avropa Parlamenti və digər beynəlxalq qurumlarda uzun illər mühüm vəzifələr tutublar. Bu faktlar Avropa siyasi sistemində etik nəzarət mexanizmlərinin effektivliyi, maraqların toqquşmasının qarşısının alınması və şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı müzakirələri gücləndirib. Analitiklər hesab edirlər ki, bu qalmaqal Avropa institutlarında islahat və yenilənmə ehtiyacını bir daha ön plana çıxarır.
Torbörn Yaqlandla bağlı iddialar və müzakirələr
Sənədlər və onlarla paralel yayımlanan analitik materiallarda Avropa Şurasının keçmiş baş katibi Torbörn Yaqlandın adının çəkilməsi xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Müxtəlif mənbələrdə onun Epşteyn vasitəsilə Rusiya ilə qeyri-rəsmi təmaslar qurduğu iddia olunur. Yaqlandın siyasi bioqrafiyası, gənclik illərində solçu hərəkatlarda iştirakı və sonrakı dövrlərdə Moskva ilə münasibətləri ekspertlər tərəfindən fərqli prizmadan şərh edilir. Bu iddialar onun beynəlxalq strukturlardakı fəaliyyəti, o cümlədən Nobel Komitəsində tutduğu mövqenin obyektivliyi ilə bağlı müzakirələri intensivləşdirib. Eyni zamanda Yaqlandın Azərbaycanla bağlı məsələlərdə sərgilədiyi mövqenin regional münasibətlərə və Avropa-Azərbaycan dialoquna təsiri də ayrıca müzakirə mövzusu kimi qiymətləndirilir.
ABŞ siyasi elitası və Klinton ailəsi ilə bağlı məlumatlar
Açıqlanan sənədlərdə ABŞ-nin keçmiş siyasi rəhbərliyinə dair bəzi məqamlar da yer alır. Xüsusilə Klinton ailəsinin Epşteynlə sosial münasibətləri, müxtəlif tədbirlərdə birgə iştirakı və səyahətlərini əks etdirən məlumatlar ictimai diqqəti cəlb edib. Bu faktlar uzun illərdir mediada və ekspert mühitində səsləndirilən sualların yenidən aktuallaşmasına səbəb olub. ABŞ-də bu məlumatlar siyasi etika, nüfuzlu ailələrin ictimai məsuliyyəti və keçmiş siyasi liderlərin davranış standartları ilə bağlı müzakirələri daha da gücləndirib.
Böyük Britaniyada rezonans doğuran faktlar
Sənədlərin Böyük Britaniya siyasi mühitinə təsiri də az olmayıb. Keçmiş səfir və tanınmış siyasətçi Lord Peter Mandelsonla bağlı yayımlanan məlumatlar onun Epşteynlə uzunmüddətli və davamlı əlaqələrinə dair ciddi müzakirələr yaradıb. İddialara görə, bu münasibətlər Mandelsonun rəsmi dövlət vəzifəsi tutduğu dövrdə də kəsilməyib. ABŞ-də aparılan istintaq və araşdırmalar fonunda bu məlumatların yenidən gündəmə gəlməsi onun siyasi nüfuzuna ciddi təsir göstərib və nəticədə Mandelson Leyborist Partiyasından istefa vermək məcburiyyətində qalıb. Bu hadisə Böyük Britaniyada siyasi məsuliyyət və reputasiya anlayışları ilə bağlı geniş müzakirələrə yol açıb.
Azərbaycana münasibət və seçici yanaşma iddiaları
Sənədlərdə və onları müşayiət edən analitik şərhlərdə Azərbaycana qarşı tənqidi mövqeyi ilə seçilən bəzi siyasi və ictimai fiqurların adlarının çəkilməsi ayrıca diqqət doğurur. Bu şəxslərin fəaliyyəti və mövqeləri uzun müddətdir beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın ünvanına yönəlmiş tənqidlər kontekstində tanınır. Epşteyn işi ilə bağlı materiallarda həmin fiqurların adlarının hallanması onların sərgilədiyi mövqelərin motivasiyası və obyektivliyi ilə bağlı yeni suallar doğurur.
Analitiklərin fikrincə, bu məqam beynəlxalq siyasətdə tez-tez vurğulanan obyektivlik, prinsipiallıq və universal dəyərlər anlayışlarının hər zaman eyni ölçülərlə tətbiq olunmadığını göstərir. Bəzi hallarda insan hüquqları, demokratiya və etik davranış kimi mövzuların seçici yanaşma əsasında gündəmə gətirildiyi, konkret siyasi maraqlara uyğun şəkildə şərh edildiyi iddia olunur. Bu isə beynəlxalq münasibətlərdə etimad mühitinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu kontekstdə Epşteyn işi təkcə mənəvi və etik müzakirələrlə məhdudlaşmır, eyni zamanda beynəlxalq siyasətdə mövqelərin ardıcıllığı və prinsiplərə sadiqlik məsələsini də gündəmə gətirir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, ayrı-ayrı şəxslərin və qurumların müxtəlif ölkələrə münasibətdə fərqli yanaşmalar sərgiləməsi beynəlxalq sistemdə ikili standartlar barədə təsəvvürləri gücləndirir. Bu baxımdan, Epşteyn qalmaqalı fonunda ortaya çıxan faktlar və adlar Azərbaycanın da daxil olduğu daha geniş siyasi kontekstin yenidən qiymətləndirilməsinə zəmin yaradır.
Tramp mövzusu və siyasi polemikalar
Sənədlərdə Donald Trampla bağlı müəyyən iddialar yer alsa da, bu istiqamətdə konkret və hüquqi baxımdan təsdiqlənmiş sübutların təqdim olunmadığı vurğulanır. Mövcud materiallar Trampın Epşteyn işi ilə birbaşa və ya sistemli əlaqəsini təsdiqləyən faktlar ortaya qoymur. Bu səbəbdən məsələ daha çox siyasi və ictimai müzakirələr müstəvisində qiymətləndirilir.
Bir sıra şərhçilərin fikrincə, Epşteyn qalmaqalı ətrafında formalaşan informasiya mühiti bəzi hallarda ABŞ daxilində siyasi rəqabətin və polemikaların alətinə çevrilir. Belə hallarda ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyəti hüquqi faktlardan daha çox siyasi mövqelər və seçki dinamikası prizmasından şərh olunur. Bu isə mövzunun obyektiv və hüquqi çərçivədə dəyərləndirilməsini çətinləşdirir. Eyni zamanda müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Trampın siyasi fəaliyyəti dövründə müxtəlif qurumlarda və ictimai mühitdə etik problemlərlə gündəmə gəlmiş şəxslərə qarşı sərt mövqelər sərgiləməsi bəzi dairələrdə narazılıq yaradıb. Bu kontekstdə Epşteyn işi ətrafında aparılan müzakirələrin zaman-zaman Trampın özü ilə əlaqələndirilməyə çalışılması da siyasi mübarizənin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilir. Bununla belə, analitiklər hesab edirlər ki, hər hansı nəticəyə gəlmək üçün emosional yanaşmalardan deyil, yalnız təsdiqlənmiş faktlardan və hüquqi qiymətləndirmələrdən çıxış etmək zəruridir. Beləliklə, Tramp mövzusu Epşteyn qalmaqalı çərçivəsində daha çox siyasi polemikalar fonunda müzakirə olunur və hazırkı mərhələdə bu iddiaların hüquqi baxımdan qəti nəticələr çıxarmağa əsas vermədiyi vurğulanır. Bu yanaşma mövzunun həm siyasiləşdirilməsinin, həm də birtərəfli şərhlərin qarşısını almaq baxımından daha balanslı mövqe kimi qiymətləndirilir.
Etik dəyərlər və institusional etimad
Nəticə etibarilə, Epşteyn işi ilə bağlı sənədlərin ictimailəşdirilməsi Qərb dünyasında uzun illər ərzində formalaşdırılmış etik və mənəvi dəyərlər konsepsiyasına ciddi çağırış kimi qiymətləndirilir. Bu materiallar göstərir ki, yalnız fərdi səviyyədə deyil, institusional müstəvidə də etik məsuliyyət və davranış standartları ilə bağlı boşluqlar mövcuddur. İctimaiyyətin diqqəti bir daha siyasi, iqtisadi və ictimai elitaların cəmiyyət qarşısında daşıdığı məsuliyyətin mahiyyətinə yönəlir. Bu qalmaqal ayrı-ayrı şəxslərin davranışlarından kənara çıxaraq bütövlükdə siyasi institutlara olan etimad məsələsini ön plana çəkir. Demokratik sistemlərin əsas dayaqlarından biri hesab olunan ictimai etimadın sarsılması uzunmüddətli və sistemli nəticələr doğura bilər. Ekspertlər qeyd edirlər ki, belə hallar cəmiyyətlərdə siyasi apatiyanın artmasına, institutlara inamsızlığın dərinləşməsinə və qərarverici mexanizmlərin legitimliyinin sual altına düşməsinə səbəb olur.
Müşahidəçilərin fikrincə, Epşteyn işi həm Avropa, həm də ABŞ üçün etik nəzarət mexanizmlərinin effektivliyini yenidən qiymətləndirmək üçün bir fürsət kimi də nəzərdən keçirilə bilər. Şəffaflığın artırılması, maraqların toqquşmasının qarşısının alınması, yüksək vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi bu kontekstdə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, hüquqi məsuliyyətlə yanaşı, siyasi və mənəvi məsuliyyət anlayışlarının da institusional səviyyədə daha aydın şəkildə formalaşdırılması vacib hesab olunur.
Analitiklər vurğulayırlar ki, bu cür qalmaqalların qarşısının alınması yalnız hüquqi tədbirlərlə məhdudlaşmamalıdır. Etik standartların real və tətbiq edilə bilən mexanizmlərlə möhkəmləndirilməsi, ictimai nəzarətin genişləndirilməsi və medianın araşdırıcı rolunun gücləndirilməsi də mühüm amillər sırasındadır. Əks halda, etik dəyərlərlə bağlı deklarativ yanaşmalar real davranışlarla üst-üstə düşmədikdə institusional etimadın bərpası daha da çətinləşir. Beləliklə, Epşteyn işi Qərb cəmiyyətləri üçün yalnız keçmiş hadisələrin araşdırılması deyil, həm də gələcək üçün dərslər çıxarılması baxımından əhəmiyyətli presedent kimi dəyərləndirilir. Bu prosesin nəticələri siyasi institutların özünüyeniləmə qabiliyyətini, etik prinsiplərə sadiqliyini və ictimai etimadı qorumaq iradəsini ortaya qoyacaq əsas göstəricilərdən biri olacaq.
