İş yerində psixoloji təzyiq görənlərin nəzərinə!
Əmək Məcəlləsinə "İş yerində psixoloji təzyiq (mobbing)" adlı yeni maddənin əlavə edilməsi təklif edilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsində öz əksini tapıb.
Belə ki, Əmək Məcəlləsinə "İş yerində psixoloji təzyiq (mobbing)" adlı yeni maddənin əlavə edilməsi və bununla bağlı hüquq münasibətlərinin həmin maddədə ümumiləşdirilməsi təklif edilir.
Həmçinin, Əmək Məcəlləsindən nəzərdə tutulan əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydasında işçinin iş yerində təkrar psixoloji zorakılığa (mobbing) məruz qalması hallarında əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən birtərəfli qaydada ləğv edilə bilməsi ilə əlaqədar dəyişikliyin edilməsi də təkliflər arasındadır.
