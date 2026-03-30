Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasiminə əklil göndərib

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, əklil mərhumun Akademik Milli Dram Teatrında keçirilən vida mərasiminə qoyulub.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.