https://news.day.az/azerinews/1827271.html
ABŞ İranın dondurulmuş aktivlərini azad etməyə razılaşıb - İDDİA
ABŞ-nin Qətər və digər xarici banklarda dondurulmuş İran aktivlərini azad etməyə razılaşdığı bildirilir.
Day.Az xəbər verir ki, məlumat ABŞ və İran arasında aparılan danışıqlara yaxın mənbəyə istinadən yayılıb.
Mənbənin sözlərinə görə, bu addım Vaşinqton və Tehran arasında aparılan danışıqlarda irəliləyişin və tərəflərin razılığa "ciddi yanaşmasının" göstəricisi kimi qiymətləndirilir.
Eyni zamanda qeyd olunur ki, aktivlərin blokdan çıxarılması Hörmüz boğazında təhlükəsiz keçidin təmin olunması ilə bağlı təhlükəsizlik şərtlərindən asılı ola bilər. Rəsmi tərəflərdən hələlik məsələ ilə bağlı təsdiq verilməyib.
