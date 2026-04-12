Ürəkdən beyinə qədər - Fit forma bədəni necə qoruyur?
Fiziki formada olmaq xəstəlik riskini azaldır.
Milli.Az xəbər verir ki, Barselona mərkəzli Hospital del Mar Research Institute və Universitat Ramon Llull (URL) tərəfindən aparılan yeni araşdırma fiziki hazırlığın sağlamlığa təsiri ilə bağlı diqqətçəkən nəticələr ortaya qoyub. Nəticələr "Medicine & Science in Sports & Exercise" jurnalında dərc olunub.
Tədqiqat çərçivəsində insanların ürək və ağciyərlərin fiziki fəaliyyət zamanı orqanizmə oksigen təmin etmə bacarığı ilə bağlı genetik meylləri araşdırılıb və bu göstəricilər yüzlərlə xəstəliklə müqayisə edilib.
Araşdırmanın müəlliflərindən Eleonora Fornara bildirib ki, nəticələr fiziki formanın yalnız xəstəliklərlə əlaqəli deyil, həm də birbaşa səbəb-nəticə münasibəti çərçivəsində qiymətləndirilə biləcəyini göstərir.
Araşdırmaya görə, fiziki hazırlığı yüksək olan şəxslərdə ürək-damar xəstəlikləri və bəzi işemik insult növləri daha az müşahidə olunur. Eyni zamanda damar sərtliyi və yüksək təzyiq kimi risk faktorlarının da daha aşağı səviyyədə olduğu müəyyən edilib.
Məlumatlar göstərir ki, yaxşı fiziki forma yalnız ürək-damar sistemi ilə məhdudlaşmır. Metabolik sistem, sümük sağlamlığı, tənəffüs yolları və qaraciyər funksiyalarında da müsbət təsirlər qeydə alınıb. Araşdırmada həmçinin piylənmə və tip 2 diabet riskinin azaldığı, astma ehtimalının aşağı düşdüyü vurğulanır.
Alimlər fiziki aktivliyin beyin funksiyalarına da təsir göstərə biləcəyini bildirir. Belə ki, yüksək kardiorespirator qabiliyyətə malik şəxslərdə öyrənmə və akademik göstəricilərin daha yaxşı olduğu müşahidə edilib.
Ümumilikdə, araşdırma fiziki hazırlığın yalnız sağlamlıq göstəricisi olmadığını, eyni zamanda xəstəliklərin inkişafına birbaşa təsir edən əsas amillərdən biri olduğunu ortaya qoyur. Fiziki aktivliyin balanslı şəkildə saxlanmasının vacibliyi vurğulanıb.
