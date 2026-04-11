Azərbaycanda 80 manatlıq təqaüd alan veteranların sayı açıqlandı

Azərbaycanda 80 manat məbləğində aylıq Prezident təqaüdü verilən müharibə veteranlarının sayı məlum olub.

Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, 2026-cı ildə 182 961 veteran Prezident təqaüdü alır.

Bu göstərici onu deməyə əsas verir ki, hər ay 14 636 880 manat vəsait müharibə iştirakçılarına sosial müavinət kimi ödənilir.

Təqaüd alan veteranların sayı 2025-ci 184 696, 2024-cü ildə 183 967, 2023-cü ildə 182 176, 2022-ci ildə 95 417, 2021-ci ildə isə 94 915 olub. 2021-2025-ci illər arasında onların sayı 2 dəfəyədək artıb.

Paytaxt rayonları arasında bölgü

Bakı şəhəri üzrə hazırda 41 594 veterana təqaüd verilir. Bu say 2025-2021-ci illərdə müvafiq olaraq 42 037, 41 786, 41 321, 27 102, 27 077 olub. Cari ildə paytaxt üzrə ən yuxarı göstərici Xətai (5 331), ən aşağı rəqəm isə Pirallahı rayonunda (346) özünü göstərir.

Bakı şəhəri - cəmi 27077 27102 41321 41786 42037 41985 41594
o cümlədən:              
Binəqədi rayonu 3363 3354 5004 5084 5147 5141 5086
Xətai rayonu 3658 3680 5347 5368 5381 5378 5331
Xəzər rayonu 1514 1522 2666 2691 2731 2726 2711
Qaradağ rayonu 1856 1876 3471 3510 3562 3551 3532
Nərimanov rayonu 2454 2431 3410 3437 3441 3435 3397
Nəsimi rayonu 1950 1950 2894 2947 2964 2973 2922
Nizami rayonu 2114 2128 3086 3119 3108 3104 3072
Pirallahı rayonu 264 255 344 348 349 348 346
Sabunçu rayonu 2695 2699 4183 4224 4236 4229 4188
Səbail rayonu 1581 1590 2401 2444 2469 2471 2454
Suraxanı rayonu 2765 2757 4261 4308 4338 4335 4293
Yasamal rayonu 2863 2860 4254 4306 4311 4294 4262

Respublikanın rayonları arasında bölgü

Ölkə üzrə ən çox təqaüd alan veteran Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda qeydiyyatdadır. Belə ki, hazırda bu bölgədə təqaüd alanların sayı 19 431-dir. Təqaüd alanların say azlığına görə seçilən bölgə isə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonudur. Burada hazırda 4 988 nəfərə təqaüd verilir.

Təqüd alan sakinlərinin sayının çoxluğuna görə ilk sıralarda Sumqayıt (6 087) və Gəncə (6 085) şəhərləri yer alır. Bu mənada ən aşağı göstəricilər isə Sədərək (339) və Xızə (348) rayonlarındadır.

Respublika üzrə müxtəlif illərdə neçə veterana təqaüd verilməsi ilə bağlı daha ətraflı məlumatla aşağıdakı statistik cədvəldən tanış ola bilərsiniz (Göstəricilər müvafiq olaraq 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 01.04.2025 və 2026 tarixlərini əks etdirir).

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu:

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu - cəmi 5936 5981 10264 10349 10387 10371 10285
o cümlədən:              
Sumqayıt şəhəri 3632 3651 6086 6121 6161 6153 6087
Abşeron rayonu 2207 2231 3835 3877 3877 3868 3850
Xızı rayonu 97 99 343 351 349 350 348

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu:

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 1542 1563 4890 4973 4997 5000 4988
o cümlədən:              
Ağsu rayonu 358 365 1071 1090 1089 1089 1083
İsmayıllı rayonu 673 682 1755 1772 1773 1773 1768
Qobustan rayonu 165 168 591 602 613 615 612
Şamaxı rayonu 346 348 1473 1509 1522 1523 1525

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu:

 
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu - cəmi 7598 7570 15317 15513 15608 15591 15410
o cümlədən:              
Gəncə şəhəri 3284 3264 6057 6138 6187 6180 6085
Naftalan şəhəri 237 237 424 431 431 430 426
Daşkəsən rayonu 305 309 1145 1148 1143 1141 1138
Goranboy rayonu 2705 2686 4733 4794 4803 4794 4746
Göygöl rayonu 706 704 1873 1894 1924 1926 1908
Samux rayonu 361 370 1085 1108 1120 1120 1107

Qarabağ iqtisadi rayonu:

Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 9732 9815 18350 18515 18638 18615 18515
o cümlədən:              
Xankəndi şəhəri2) ... ... ... ... ... ... ...
Ağcabədi rayonu 1198 1218 2837 2867 2879 2873 2858
Ağdam rayonu 2440 2469 4063 4109 4144 4144 4132
Ağdərə rayonu ... ... ... ... ... ... ...
Bərdə rayonu 1590 1621 3616 3648 3680 3680 3658
Füzuli rayonu 1180 1189 2674 2729 2764 2762 2751
Xocalı rayonu 374 371 506 507 505 502 496
Xocavənd rayonu 520 507 684 680 675 672 664
Şuşa rayonu 1005 978 1130 1119 1104 1097 1074
Tərtər rayonu 1425 1462 2840 2856 2887 2885 2882

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu:

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu - cəmi 11804 11934 19505 19665 19660 19664 19431
o cümlədən:              
Ağstafa rayonu 1929 1955 3579 3593 3594 3592 3545
Gədəbəy rayonu 2219 2204 3147 3161 3126 3125 3071
Qazax rayonu 3358 3372 4883 4915 4914 4906 4874
Şəmkir rayonu 1880 1953 3397 3458 3474 3481 3446
Tovuz rayonu 2418 2450 4499 4538 4552 4560 4495

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu:

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 2539 2582 7029 7112 7138 7137 7117
o cümlədən:              
Xaçmaz rayonu 974 1000 2371 2401 2410 2409 2407
Quba rayonu 716 729 1924 1948 1957 1956 1948
Qusar rayonu 194 193 1091 1098 1097 1097 1096
Siyəzən rayonu 293 292 689 696 707 707 700
Şabran rayonu 362 368 954 969 967 968 966

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu:

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu - cəmi 3367 3422 10029 10171 10214 10223 10157
o cümlədən:              
Astara rayonu 525 544 1484 1494 1498 1498 1469
Cəlilabad rayonu 547 551 2287 2312 2321 2325 2319
Lerik rayonu 296 301 932 949 958 961 956
Lənkəran rayonu 1050 1056 2465 2495 2491 2491 2462
Masallı rayonu 697 712 2065 2109 2129 2130 2132
Yardımlı rayonu 252 258 796 812 817 818 819

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu:

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu - cəmi 5270 5309 14132 14242 14291 14274 14126
o cümlədən:              
Mingəçevir şəhəri 1593 1600 3069 3091 3098 3090 3050
Ağdaş rayonu 543 553 1832 1848 1855 1850 1828
Göyçay rayonu 723 725 2334 2331 2338 2338 2322
Kürdəmir rayonu 465 462 1682 1706 1710 1707 1695
Ucar rayonu 443 447 1438 1447 1450 1452 1439
Yevlax rayonu 943 958 2647 2674 2683 2680 2647
Zərdab rayonu 560 564 1130 1145 1157 1157 1145

Mil-Muğan iqtisadi rayonu:

Mil-Muğan iqtisadi rayonu - cəmi 3160 3226 9329 9432 9450 9455 9399
o cümlədən:              
Beyləqan rayonu 1024 1034 3227 3256 3259 3261 3252
İmişli rayonu 782 814 2091 2119 2125 2125 2106
Saatlı rayonu 653 668 1756 1768 1772 1775 1751
Sabirabad rayonu 701 710 2255 2289 2294 2294 2290

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu:

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 3205 3277 9474 9563 9604 9609 9510
o cümlədən:              
Balakən rayonu 318 333 1530 1542 1549 1548 1524
Qax rayonu 424 436 1000 1009 1013 1014 1011
Qəbələ rayonu 545 560 1881 1894 1896 1898 1875
Oğuz rayonu 318 324 741 750 756 755 749
Şəki rayonu 951 968 2390 2423 2440 2443 2434
Zaqatala rayonu 649 656 1932 1945 1950 1951 1917

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu:

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu - cəmi 4535 4492 6682 6767 6785 6783 6755
o cümlədən:              
Cəbrayıl rayonu 753 742 1195 1206 1210 1208 1206
Kəlbəcər rayonu 400 403 1022 1061 1081 1082 1088
Qubadlı rayonu 1345 1348 1662 1681 1675 1677 1666
Laçın rayonu 312 318 822 829 839 841 839
Zəngilan rayonu 1725 1681 1981 1990 1980 1975 1956

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu:

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu - cəmi 3827 3851 9600 9691 9708 9701 9609
o cümlədən:              
Şirvan şəhəri 686 682 1607 1625 1634 1635 1626
Biləsuvar rayonu 565 572 2081 2102 2109 2110 2101
Hacıqabul rayonu 346 355 1231 1243 1237 1237 1220
Neftçala rayonu 806 818 1690 1704 1704 1703 1692
Salyan rayonu 1424 1424 2991 3017 3024 3016 2970

Naxçıvan Muxtar Respublikası:

Naxçıvan Muxtar Respublikası - cəmi 5323 5293 6254 6188 6177 6164 6063
o cümlədən:              
Naxçıvan şəhəri ... ... 1287 1273 1266 1266 1249
Babək rayonu ... ... 1096 1081 1081 1079 1058
Culfa rayonu ... ... 775 780 778 775 763
Kəngərli rayonu ... ... 621 607 607 607 599
Ordubad rayonu ... ... 488 485 483 482 471
Sədərək rayonu ... ... 349 343 347 345 339
Şahbuz rayonu ... ... 426 420 413 413 405
Şərur rayonu ... ... 1212 1199 1202 1197 1179

Qeyd edək ki, 2023-cü ildən Respublikanın yekunlarına təqaüd alaraq ölkə xaricində yaşayan vətəndaşlar da daxil edilib. Xankəndi şəhəri üzrə göstəricilər məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı rayonların göstəricilərinə daxildir.

Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev 15 aprel 2019-cu ildə "Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü"nün təsis edilməsi haqqında Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, "Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü" təsis edilib və onun aylıq məbləği 80 manat müəyyən olunub. Prezidentinin təqaüdü dövlət büdcəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş xərclər hesabına nazirlik tərəfindən ödənilir.