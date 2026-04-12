Bundesliqa tarixində ilk dəfə qadın baş məşqçi təyin edilib

Union Berlin"in yeni baş məşqçisi bəlli olub.

Mari-Luzie Eta komandaya rəhbərlik edəcək.

Mari-Luzie Bundesliqa tarixində ilk qadın baş məşqçi kimi də tarixə keçib.

"Union Berlin" 29 turdan sonra 32 xalla Bundesliqada 11-ci pillədədir.