ABŞ Hörmüz boğazında bütün gəmilərin blokadasına başlayacaq
İranla görüş yaxşı keçdi, əksər məsələlər razılaşdırıldı, amma vacib olan yeganə məsələdə - nüvə məsələsində razılaşmadıq.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial şəbəkəsində yazıb. O bildirib ki, indi ABŞ Hörmüz boğazına girməyə və ya çıxmağa çalışan bütün gəmilərin blokadasına başlayacaq.
"Gec ya tez hamının girməsinə və hamının çıxmasına icazə verilməsi prinsipinə keçəcəyik, lakin İran mina ola biləcəyini əsas gətirərək buna icazə verməyib ki, bunu da onlardan başqa heç kim bilmir. Bu, şantajdır və Amerika Birləşmiş Ştatları heç vaxt şantaj edilməyəcək. Mən, həmçinin Hərbi Dəniz Qüvvələrimizə Beynəlxalq Sularda İrana rüsum ödəyən hər bir gəmini axtarmağı tapşırmışam. Qanunsuz rüsum ödəyən heç kimin açıq dənizlərdə təhlükəsiz keçidi olmayacaq. Biz, həmçinin iranlıların boğazlarda yerləşdirdiyi minaları məhv etməyə başlayacağıq. Bizə və ya dinc gəmilərə atəş açan hər bir iranlı məhv ediləcək", - deyə Tramp əlavə edib.
