https://news.day.az/azerinews/1827490.html Xəzər dənizində zəlzələ baş verib Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 22:46-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4,6 olub. Zəlzələnin ocağı 18 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 22:46-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4,6 olub.
Zəlzələnin ocağı 18 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре