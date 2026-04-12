Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 22:46-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4,6 olub.

Zəlzələnin ocağı 18 kilometr dərinlikdə yerləşib.