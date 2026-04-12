https://news.day.az/azerinews/1827492.html Bulvardakı zanbaqları kim bu hala salıb? - VİDEO Dənizkənarı Milli Parkda yerləşən və müxtəlif güllərdən ibarət olan sahə yararsız hala salınıb. Day.Az xəbər verir ki, dağlalələri dibindən qoparılıb, lalə və zanbaqlardan ibarət olan hissədəki çiçəklər qırılıb. Paytaxt sakinləri gördükləri mənəzərədən təəssüf hissi keçirdiklərini deyirlər.
Bulvardakı zanbaqları kim bu hala salıb? - VİDEO
Dənizkənarı Milli Parkda yerləşən və müxtəlif güllərdən ibarət olan sahə yararsız hala salınıb.
Day.Az xəbər verir ki, dağlalələri dibindən qoparılıb, lalə və zanbaqlardan ibarət olan hissədəki çiçəklər qırılıb.
Paytaxt sakinləri gördükləri mənəzərədən təəssüf hissi keçirdiklərini deyirlər.
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin əməkdaşı Əkbər Nağızadə isə belə bir halın ciddi ictimai qınağa səbəb olduğunu deyir.
Əkbər Nağızadə qeyd edib ki, bu hal ərazinin estetik görünüşünə zərər vurmaqla yanaşı, sakinlərin də narazılığına səbəb olub.
Ətraflı "Xəzər Xəbər"in materialında:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре