Azərbaycan və Türkmənistan enerji və nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin birinci müavini və xarici işlər naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib.
Day.Az Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Azərbaycan-Türkmənistan tərəfdaşlığının əsas aspektlərini müzakirə edərək, ortaq tarix, mədəniyyət və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ikitərəfli münasibətlərin möhkəm təməlini vurğulayıblar. Nazirlər həmçinin Avropa ilə Asiyanı birləşdirən strateji dəhlizlər boyunca enerji, nəqliyyat və tranzit infrastrukturu sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.
Həmçinin, regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, bütövlükdə regionda sülhün, sabitliyin və davamlı inkişafın qorunmasının vacibliyi vurğulanıb. Hər iki tərəf müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək və bütün səviyyələrdə sıx dialoqun davam etdirilməsi öhdəliklərini bir daha təsdiqlədi.
