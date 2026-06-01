Sahibkarlar üçün daha bir prosedur sadələşdirildi
Bioloji aktiv qida məhsullarının (BAQM) dövlət qeydiyyatı prosedurunda tətbiq ediləcək bir sıra dəyişikliklər bu gündən qüvvəyə minib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, dəyişikliklər sahibkarlar üçün qeydiyyat prosesinin sadələşdirilməsi və dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsinin elektron qaydada təşkil edilməsini nəzərdə tutur.
Yeniliklər arasında diqqət çəkən məqamlardan biri BAQM-lərin dərman vasitələri ilə eyni tərkibli və eyni dozalı olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan ekspertiza rəylərinin alınması mexanizmi ilə bağlıdır.
Belə ki, əvvəlki dövrlərdə ekspertiza rəyi üçün sorğular sahibkarlar tərəfindən təqdim edilirdisə, bundan sonra həmin sorğular Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən Səhiyyə Nazirliyinə göndəriləcək.
Yeni qaydalara əsasən, məhsulun dərman vasitəsi olub-olmaması barədə ekspertiza rəyinin alınması üçün tələb olunan sənədlər və məlumatlar AQTA tərəfindən Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (EHİS) vasitəsilə real vaxt rejimində Nazirliyə ötürüləcək.
Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Analitik Ekspertiza Mərkəzi" ilə istehsalçı və ya onun müvəkkil etdiyi şəxs arasında ekspertiza xidmətlərinin göstərilməsi barədə müqavilə bağlandıqdan, müvafiq ödəniş həyata keçirildikdən və məhsul nümunələri təqdim edildikdən sonra AQTA-ya məlumat veriləcək.
Bundan sonra məhsul üzrə ekspertiza 15 iş günü müddətində aparılacaq və hazırlanan ekspertiza rəyi EHİS vasitəsilə Nazirlik tərəfindən Agentliyə təqdim ediləcək.
