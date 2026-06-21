İyunun 21-i Beynəlxalq Yoqa Günüdür
Yoqa Hindistanda yaranmış qədim fiziki, zehni və mənəvi təcrübədir. "Yoqa" sözü Sanskrit dilindən əmələ gəlir və bədən və zehnin birliyini simvolizə edən "birləşmə" və ya "əlaqə" deməkdir. Bu gün dünyada tətbiq olunan və populyarlığı artmaqda davam edən bir neçə fərqli yoqa istiqaməti mövcuddur.
Yoqanın universal əhəmiyyətini qəbul edərək, BMT Baş Assambleyası 2014-cü il dekabrın 11-də 21 iyun tarixini Beynəlxalq Yoqa Günü elan etdi.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Beynəlxalq Yoqa Günü dünya miqyasında yoqanın bir çox üstünlükləri barədə məlumatlılığı artırmağı hədəfləyir.
Beynəlxalq Yoqa Gününü təsis edən qətnamə layihəsi Hindistan tərəfindən təklif edilmiş və rekord sayda üzv dövlət tərəfindən təsdiqlənmişdir: sənədi 175 nümayəndə heyəti dəstəkləmişdir.
Qətnamədə "fərdlərin və əhali qruplarının daha sağlam qərarlar seçməsinin və sağlamlığı təşviq edən həyat tərzini qəbul etməsinin vacibliyi" qeyd olunur. Bununla əlaqədar olaraq, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həmçinin üzv dövlətlərin hökumətlərini vətəndaşlarına dünyada ölüm hallarının ilk on səbəbi arasında olan və ürək-damar xəstəlikləri, xərçəng və diabet kimi yoluxucu olmayan xəstəliklər üçün əsas risk faktoru olan vətəndaşlarına qeyri-qənaətbəxş fiziki fəaliyyətin öhdəsindən gəlməyə kömək etməyə çağırıb.
Lakin yoqa sadəcə fiziki fəaliyyət deyil. Ən məşhur yoqa tərəfdarlarından biri, mərhum Şri B.K.S.Ayengarın sözlərinə görə, "Yoqa, bəşəriyyətin təkamülü ilə əlaqəli olan qədim, lakin mükəmməl bir bilik sahəsidir. Bu təkamül bədən sağlamlığından tutmuş özünü realizəetməyə qədər varlığın bütün aspektlərini əhatə edir. Yoqa birlik deməkdir - bədənin şüurla və şüurun ruhla birliyi. Yoqa, gündəlik həyatımızda balanslı bir yanaşmanı qorumaq üçün yollar tapmağa imkan verir və insana düzgün hərəkətlər etmək bacarığı verir".
2026-cı ilin mövzusu: Sağlam yaşlanma üçün yoqa
Bu il "Sağlam yaşlanma üçün yoqa" şüarı altında keçirilən və hər yaşdan olan insanlar üçün yoqanın əhəmiyyətini vurğulayan 12-ci Beynəlxalq Yoqa Günü qeyd olunur. Yoqa, insanlara aktivliyi, müstəqilliyi və sosial iştirakçılığı saxlamağa kömək etməklə yaşlı vaxtda sağlamlığı qorumaq üçün təsirli bir təcrübədir. Zərif hərəkətləri, dartınma, nəfəs məşqləri və diqqətliliyi birləşdirərək, yoqa, tarazlığı, elastikliyi, gücü və hərəkətliliyi yaxşılaşdırmağa, eləcə də zehni rifahı qoruyub saxlamağa və stressin öhdəsindən gəlməyə kömək edir. Yoqa fərdi ehtiyaclara və fiziki hazırlığa asanlıqla uyğunlaşdırıldığından yaşlılar üçün əlçatan bir sağlamlıq vasitəsidir. Bu üstünlükləri ilə yoqa, yaşlı insanların və icmaların həyat keyfiyyətini yüksəltməyi hədəfləyən ÜST-nin "Sağlam Yaşlanma Onilliyi" (2021-2030) proqramının məqsədlərinə töhfə verir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре