https://news.day.az/azerinews/1849953.html “Ambucycle” xidməti hansı hallarda tətbiq olunacaq? Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda təcili tibbi yardım xidmətinin operativliyinin artırılması məqsədilə motosikletlərdən istifadə olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, TƏBİB-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq verilən məlumata görə, "Ambucycle" adlandırılan yeni xidmət modeli ilkin olaraq 10 motosikletlə mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək.

“Ambucycle” xidməti hansı hallarda tətbiq olunacaq?

Azərbaycanca, 24 июля 2026 12:56 (UTC +04:00) 263
“Ambucycle” xidməti hansı hallarda tətbiq olunacaq?

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda təcili tibbi yardım xidmətinin operativliyinin artırılması məqsədilə motosikletlərdən istifadə olunacaq.

Day.Az xəbər verir ki, TƏBİB-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq verilən məlumata görə, "Ambucycle" adlandırılan yeni xidmət modeli ilkin olaraq 10 motosikletlə mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək. Xüsusi hazırlıq keçmiş feldşerlərin idarə edəcəyi motosikletlər xüsusilə nəqliyyatın sıx olduğu ərazilərdə təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə daha qısa müddətdə çatmağa imkan verəcək. Xidmətin nəticələri qiymətləndirildikdən sonra onun əhatə dairəsinin mərhələli şəkildə genişləndirilməsi nəzərdən keçiriləcək.

TƏBİB-dən bildirilib ki, "Ambucycle" xidmətində motosikleti idarə edən şəxs təcili tibbi yardım üzrə xüsusi hazırlıq keçmiş feldşerdir.

Qeyd olunub ki, xidmət modeli üçün seçilən əməkdaşlar əlavə hazırlıq təlimləri keçiblər. Onlar ilkin tibbi yardım və müdaxilə bacarıqlarına, həmçinin motosikleti təhlükəsiz idarə etmək üçün müvafiq sürücülük vəsiqəsinə malikdirlər.

"Ambucycle" motosikletləri hadisə yerində ilkin tibbi müdaxilənin göstərilməsi üçün zəruri tibbi avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz edilib. Motosiklet briqadası hadisə yerində ürək-ağciyər reanimasiyası (BLS və ACLS), ürəyin qapalı masajı, defibrilyasiya, ağrının aradan qaldırılması, sınıqlar zamanı immobilizasiya və digər təxirəsalınmaz tibbi müdaxilələri həyata keçirmək üçün zəruri tibbi vasitələrlə təmin olunub", - məlumatda vurğulanıb.

Bu xəstələr üçün "Ambucycle" gələcək

TƏBİB-dən bildirilib ki, xidmət əsasən pik saatlarda, nəqliyyatın sıx olduğu və hərəkətin çətinləşdiyi ərazilərdə hadisə yerinə operativ çatmağın xüsusi əhəmiyyət daşıdığı çağırışlar üçün nəzərdə tutulub.

Qeyd olunub ki, çağırışın xarakteri dispetçer tərəfindən mövcud triaj alqoritmlərinə uyğun qiymətləndiriləcək. Müvafiq hallarda "Ambucycle" hadisə yerinə yönləndiriləcək.

Bildirilib ki, xidmətin əsas məqsədi kritik vəziyyətlərdə hadisə yerinə ən qısa müddətdə çatmaq və həyati əhəmiyyət daşıyan ilk dəqiqələrdən maksimum səmərəli istifadə etməkdir.

TƏBİB-dən verilən məlumata görə, hadisə yerində aparılan ilkin qiymətləndirmə nəticəsində pasiyentin xəstəxanaya təxliyəsinə ehtiyac olduğu müəyyən edilərsə, dərhal standart təcili tibbi yardım avtomobili hadisə yerinə cəlb olunacaq.

Bu müddətdə motosiklet briqadası pasiyentin vəziyyətini stabilləşdirmək, həyati göstəricilərinə nəzarət etmək və zəruri ilkin tibbi müdaxilələri həyata keçirməkdə davam edəcək.

Təcili tibbi yardım avtomobili hadisə yerinə çatdıqdan sonra pasiyentin hospitalizasiyası mövcud tibbi protokollara uyğun şəkildə həyata keçiriləcək.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#TİBBİ ƏRAZİ BÖLMƏLƏRİNİ İDARƏETMƏ BİRLİYİ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:38 (UTC+04), Экономика 96
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 166
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 202
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 227
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 244
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 448
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 284
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 270
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 298
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 314
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 312
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 325
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 320
Фонд "мира" строит военный лагерь: европейское лицемерие на Южном Кавказе 12:45 (UTC+04), Политика 3 008
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 316
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 350
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 343
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 447
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 397
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 429
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 394
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 417
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 446
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 437
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 427
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 496
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 438
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 439
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 6 599
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 417
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 533
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 388
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 403
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 470
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 7 698
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 497
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 496
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 520
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 555
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 502
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 419
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 452
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 695
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 585
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 570
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 516
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 505
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 534
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 899
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 472
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 553
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 569
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 891
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 13 532
Каракас вновь обратился к Лондону из-за золотых резервов 09:00 (UTC+04), В мире 613
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 636
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 744
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 622
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 8 731
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 642
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 693
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 790
Армянская ложь с французским акцентом: позорное лицемерие в Европарламенте 08:00 (UTC+04), Политика 5 872
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 622
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 579
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 835
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 604
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 686
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 999
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 879
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 949
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 672
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 691
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 802
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 614
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 756
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 891
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 611
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 608
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 753
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 924
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 972
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 911
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 980
Власти Армении ударили реваншистов по рукам - руки прочь от Кярки! 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 197
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 947
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 921
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 966
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 014
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 030
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 735
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 053
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 802
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 445
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 129
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 031
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 402
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 936
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 034
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 701
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 701
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 060
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 964
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 553
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 671
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 907
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 037
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 1 742
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 973
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 056
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 642
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 097
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 949
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 661
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 668
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 591
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 087
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 673
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 083
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 074
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 478
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 611
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 977
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 949
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 922
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 950
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 749
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 190
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 924
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 650
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 643
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 914
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 1 009
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 974
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 636
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 930
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 686
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 617
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 998
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 986
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 426
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 687
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 713
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 1 217
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 963
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 694
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 3 218
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 28 октября 14:42 (UTC+04), Туризм 572
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 28 октября 14:26 (UTC+04), Общество 671
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 28 октября 14:15 (UTC+04), Общество 789
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 28 октября 14:04 (UTC+04), Общество 826
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 28 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 019
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 609
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 1 107
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 990
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 688
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 817
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 1 056
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 616
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 1 074
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 1 133
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 982
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 033
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 856
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 966
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 449
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 618
Баку избавится от старых дизельных автобусов 28 октября 12:50 (UTC+04), Общество 722
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 722
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 992
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 28 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 980
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 1 087
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 1 004
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 1 024
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 762
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 993
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 596
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 994
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 691
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 1 013
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 690
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 28 октября 11:55 (UTC+04), Политика 997
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 28 октября 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 607
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 28 октября 11:48 (UTC+04), Общество 890
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 218
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 28 октября 11:45 (UTC+04), Экономика 989
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 28 октября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 179
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 995
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 688
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 806
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 283
Названы важные настройки нового смартфона 28 октября 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 651
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 28 октября 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 321
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 11:09 (UTC+04), Политика 1 072
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 28 октября 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 989
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 002
Еще новости