https://news.day.az/azerinews/1873136.html Ankarada əkiz qüllələr, İstanbulda körpü Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılır - FOTO Azərbaycanın 8 Noyabr - Zəfər Günü bayramı münasibətilə Türkiyənin paytaxtı Ankarada məşhur TOBB əkiz qüllələri dövlət bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırılır. İstanbulun əsas simvollarından və rəmzlərindən biri olan 15 İyul - Şəhidlər körpüsü də Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Ankarada əkiz qüllələr, İstanbulda körpü Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılır - FOTO
Azərbaycanın 8 Noyabr - Zəfər Günü bayramı münasibətilə Türkiyənin paytaxtı Ankarada məşhur TOBB əkiz qüllələri dövlət bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırılır.
İstanbulun əsas simvollarından və rəmzlərindən biri olan 15 İyul - Şəhidlər körpüsü də Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Qardaş ölkədə şanlı Zəfər Gününün sevinci bu cür əlamətdar tədbirlərlə qeyd olunub.
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