https://news.day.az/azerinews/1873581.html Astarada sərnişin mikroavtobusu aşdı - 10-dan çox yaralı var Astarada idarəetməni itirən mikroavtobus aşıb. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Kijəbə-Deqədi kənd yolunda baş verib. Astara istiqamətində hərəkətdə olan "QazEl" markalı mikroavtobus Deqədi kəndi ərazisində aşıb. Qəza nəticəsində 10-dan çox sərnişin xəsarət alıb.
Astarada sərnişin mikroavtobusu aşdı - 10-dan çox yaralı var
Astarada idarəetməni itirən mikroavtobus aşıb.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Kijəbə-Deqədi kənd yolunda baş verib.
Astara istiqamətində hərəkətdə olan "QazEl" markalı mikroavtobus Deqədi kəndi ərazisində aşıb. Qəza nəticəsində 10-dan çox sərnişin xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Astara və Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanalarına hospitalizasiya olunublar.
Marşrutda 20-ə yaxın sərnişin olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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