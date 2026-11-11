https://news.day.az/azerinews/1873581.html Astarada sərnişin mikroavtobusu aşdı - 10-dan çox yaralı var Astarada idarəetməni itirən mikroavtobus aşıb. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Kijəbə-Deqədi kənd yolunda baş verib. Astara istiqamətində hərəkətdə olan "QazEl" markalı mikroavtobus Deqədi kəndi ərazisində aşıb. Qəza nəticəsində 10-dan çox sərnişin xəsarət alıb.

Astarada sərnişin mikroavtobusu aşdı - 10-dan çox yaralı var

Azərbaycanca, 11 ноября 2026 12:44 (UTC +04:00) 139
Astarada sərnişin mikroavtobusu aşdı

Astarada idarəetməni itirən mikroavtobus aşıb.

Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Kijəbə-Deqədi kənd yolunda baş verib.

Astara istiqamətində hərəkətdə olan "QazEl" markalı mikroavtobus Deqədi kəndi ərazisində aşıb. Qəza nəticəsində 10-dan çox sərnişin xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Astara və Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanalarına hospitalizasiya olunublar.

Marşrutda 20-ə yaxın sərnişin olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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