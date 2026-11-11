https://news.day.az/azerinews/1873587.html Paşinyan Antalyada Azərbaycan mahnısının sədaları altında qarşılandı - VİDEO Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən COP31 çərçivəsində Liderlər Sammiti başlayır. Day.Az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş sammitdə iştirak etmək üçün gələn dövlət və hökumət başçılarını, eləcə də nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşılayırlar.
Paşinyan Antalyada Azərbaycan mahnısının sədaları altında qarşılandı - VİDEO
Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən COP31 çərçivəsində Liderlər Sammiti başlayır.
Day.Az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş sammitdə iştirak etmək üçün gələn dövlət və hökumət başçılarını, eləcə də nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşılayırlar.
Qarşılama mərasimində diqqətçəkən məqamlardan biri Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın tədbirə gəlişi zamanı yaşanıb.
Belə ki, Paşinyan içəri daxil olarkən Azərbaycan mahnısı səsləndirilib. Söhbət Tofiq Quliyevin musiqisinə, xalq şairi Rəsul Rzanın sözlərinə bəstələnmiş məşhur "Sənə də qalmaz" mahnısından gedir.
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