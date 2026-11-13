https://news.day.az/azerinews/1874020.html Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda ilə görüşü olub.

Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub

Azərbaycanca, 13 ноября 2026 00:36 (UTC +04:00) 315
Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda ilə görüşü olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğu vurğulandı, iqtisadi-ticari, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün daha böyük potensialın mövcudluğu qeyd edildi.

Azərbaycanın və Litvanın dövlət başçıları regional sülh gündəliyi, ikitərəfli münasibətlər və Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi apardılar.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании - ФОТО 01:22 (UTC+04), Официальная хроника 298
Prezident İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO 01:14 (UTC+04), Azərbaycanca 319
Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине» - ФОТО 00:51 (UTC+04), Официальная хроника 386
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО 00:38 (UTC+04), Официальная хроника 404
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с председателем ЕС - ФОТО 00:33 (UTC+04), Официальная хроника 410
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində şəhərlərdə havanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair müzakirələrdə iştirak edib - FOTO 00:30 (UTC+04), Azərbaycanca 432
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии - ФОТО 00:20 (UTC+04), Официальная хроника 428
ИИ станет одним из направлений сотрудничества Баку и Лондона 12 ноября 23:58 (UTC+04), Наука и технологии 443
Лондон и Баку договорились изучить новые инвествозможности 12 ноября 23:53 (UTC+04), Экономика 501
Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций 12 ноября 23:46 (UTC+04), Экономика 509
Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в оборонной сфере 12 ноября 23:41 (UTC+04), Политика 559
Добыча нефти в США взлетела до максимума 12 ноября 23:23 (UTC+04), В мире 554
Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве 12 ноября 23:17 (UTC+04), Официальная хроника 500
Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 12 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 608
Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС 12 ноября 22:53 (UTC+04), В мире 569
В Дублине обозначили ключевые задачи для будущего Европы 12 ноября 22:40 (UTC+04), В мире 589
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров 12 ноября 22:24 (UTC+04), В мире 612
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 2 637
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:00 (UTC+04), Официальная хроника 3 944
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 9 566
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 702
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 2 217
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 745
Азербайджанский боксер примет участие в турнире Papp Cup 2026 12 ноября 20:45 (UTC+04), Спорт 540
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом 12 ноября 20:36 (UTC+04), Официальная хроника 608
Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 635
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 20:16 (UTC+04), Официальная хроника 6 158
Азербайджан является серьезным фактором стабильности - президент Северной Македонии 12 ноября 20:14 (UTC+04), Политика 753
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в "круглом столе" в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества - ВИДЕО 12 ноября 20:11 (UTC+04), Официальная хроника 593
Состоялись переговоры Путина с представителями президента США 12 ноября 20:04 (UTC+04), В мире 759
Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 2 201
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии - ВИДЕО 12 ноября 19:37 (UTC+04), Официальная хроника 2 254
Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Тбилиси 12 ноября 19:31 (UTC+04), Спорт 549
Массовое ДТП в ОАЭ: есть погибшие и пострадавшие 12 ноября 19:22 (UTC+04), В мире 833
Памяти Арифа Мирзоева – "Баха Востока": наследие выдающегося композитора, органиста и пианиста 12 ноября 19:12 (UTC+04), Культура 608
Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО 12 ноября 19:06 (UTC+04), Политика 826
В Гааге отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 12 ноября 18:57 (UTC+04), Культура 593
В Армении приняли пакет законодательных поправок для запуска "Маршрута Трампа" 12 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 836
AZAL планирует увеличить число подготавливаемых пилотов 12 ноября 18:37 (UTC+04), Общество 651
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 12 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 4 426
Вселенная Огтая Шихалиева: искусство, которое стало частью архитектурного облика Баку - ФОТО 12 ноября 18:06 (UTC+04), Культура 647
Nvidia объявила о смене генерального директора 12 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 917
Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана 12 ноября 17:46 (UTC+04), Политика 889
Азербайджан и Казахстан обсудили совместные меры по сохранению Каспия 12 ноября 17:44 (UTC+04), Политика 903
Азербайджан укрепляет позиции транспортного моста между Азией и Европой - польское издание 12 ноября 17:40 (UTC+04), Экономика 887
Стажер-пилот AZAL рассказал о ходе летной подготовки 12 ноября 17:27 (UTC+04), Общество 660
В известном ресторане в Баку обнаружили бактерии в еде 12 ноября 17:23 (UTC+04), Общество 818
Приостановлена работа корпуса Института легочных заболеваний 12 ноября 17:17 (UTC+04), Общество 635
В учебном центре AZAL в Габале подготовлены 17 пилотов 12 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 625
На двух маршрутах в Баку обновили автобусы 12 ноября 17:08 (UTC+04), Общество 1 136
Выход Ирана из ДНЯО и пересмотр оборонной доктрины неизбежны – Совет экспертов 12 ноября 17:01 (UTC+04), В мире 926
Главная роль для двух азербайджанских актрис - ФОТО 12 ноября 16:48 (UTC+04), Культура 707
Хорватия рассчитывает на поставки природного газа из Азербайджана - ВИДЕО 12 ноября 16:45 (UTC+04), Экономика 899
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение 12 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 784
Инфантино допустил появление будущей звезды футбола в Баку - ВИДЕО 12 ноября 16:37 (UTC+04), Спорт 644
Азербайджанская компания приобретет пять самолетов в США 12 ноября 16:35 (UTC+04), Экономика 1 046
АФФА вынесла наказания клубам Второй лиги 12 ноября 16:33 (UTC+04), Спорт 563
Теймур Мусаев сообщил о сокращении ледников в азербайджанской части Большого Кавказа - ФОТО 12 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 644
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Молдовы - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:26 (UTC+04), Официальная хроника 2 945
Массовое отравление в Лянкяране 12 ноября 16:24 (UTC+04), Общество 660
Науседа подчеркнул роль Азербайджана в энергоснабжении Европы 12 ноября 16:16 (UTC+04), Экономика 889
Президент Монтенегро посетит Азербайджан 12 ноября 16:07 (UTC+04), Политика 913
Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 16:01 (UTC+04), Официальная хроника 13 489
Награда за преданность искусству: Шафаг Алиевой вручена особая медаль к юбилею - ФОТО 12 ноября 15:50 (UTC+04), Культура 651
Теймур Мусаев назначен председателем Комиссии по защите прав детей 12 ноября 15:42 (UTC+04), Политика 903
"Манчестер Юнайтед" уволил Майкла Каррика 12 ноября 15:39 (UTC+04), Спорт 592
Банк ABB представил онлайн-журнал DigiLife! (R) 12 ноября 15:34 (UTC+04), Экономика 903
В Баку задержали водителя, сбившего брата ради шутки - ВИДЕО 12 ноября 15:30 (UTC+04), Общество 810
Литва надеется на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией - Президент Литвы 12 ноября 15:23 (UTC+04), Политика 917
Совет Европы выразил готовность поддержать мирные инициативы на Южном Кавказе 12 ноября 15:18 (UTC+04), Политика 900
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с Президентом Украины - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 15:10 (UTC+04), Официальная хроника 12 618
"Зиря" раскрыл планы на паузу в чемпионате Азербайджана 12 ноября 15:00 (UTC+04), Спорт 561
Саммит ЕПС в Дублине открывает для Азербайджана новые возможности - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 12 980
Европарламент выступил за диверсификацию поставок энергоресурсов 12 ноября 14:53 (UTC+04), Экономика 903
Названо число задержанных в Испании во время всеобщей забастовки 12 ноября 14:49 (UTC+04), В мире 924
Болгария хочет получить как можно больше газа из Азербайджана - премьер-министр 12 ноября 14:44 (UTC+04), Экономика 952
Почасовая оплата позволит азербайджанцам увеличить свои доходы 12 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 632
Конституция — правовая опора независимой государственности Азербайджана — Азер Гараев 12 ноября 14:37 (UTC+04), Политика 908
Автомобиль въехал в группу людей в Германии 12 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 896
Азербайджан имеет большое значение для Европы - премьер-министр Словении 12 ноября 14:19 (UTC+04), Политика 6 599
Центр Саудовской Аравии затопило после рекордных осадков - ВИДЕО 12 ноября 14:14 (UTC+04), В мире 972
Молдова намерена расширить энергосотрудничество с Азербайджаном 12 ноября 14:10 (UTC+04), Политика 10 023
Bu yolda sola dönən sürücülər cərimələnir 12 ноября 14:06 (UTC+04), Azərbaycanca 951
"Нефтчи" опроверг слухи об уходе Мустафы Сека 12 ноября 14:00 (UTC+04), Спорт 574
Саммит ЕПС в Дублине: решаются вопросы безопасности и энергетики - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 12 ноября 13:48 (UTC+04), Политика 6 624
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла - ПРОГНОЗ 12 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 699
İşlədiyin saata görə maaş alacaqsan - Kimlər daha çox qazana biləcək? 12 ноября 13:37 (UTC+04), Azərbaycanca 912
Голосуем против нацизма, полируем Нжде! 12 ноября 13:33 (UTC+04), Политика 11 667
В Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества 12 ноября 13:23 (UTC+04), Политика 945
Премьер Ирландии подчеркнул роль Азербайджана в укреплении энергобезопасности Европы - ВИДЕО 12 ноября 13:18 (UTC+04), Политика 7 919
Тело композитора Арифа Мирзоева доставят из Германии в Азербайджан 12 ноября 13:14 (UTC+04), Общество 685
Европа больше не может игнорировать Баку – ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 12 ноября 13:09 (UTC+04), Политика 7 753
В Астане из окна выбросили чемоданы с долларами - ВИДЕО 12 ноября 13:04 (UTC+04), В мире 1 075
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Konstitusiya Azərbaycanın sabit dövlətçiliyə keçidinin simvoludur - Sevil Mikayılova 12 ноября 13:02 (UTC+04), Azərbaycanca 896
"Гянджа" примет непобежденного лидера Кубка Европы ФИБА 12 ноября 13:00 (UTC+04), Спорт 600
Главу Пентагона публично отчитали 12 ноября 12:53 (UTC+04), В мире 970
В Шеки задержали шесть человек за вырубку вековых буков - СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО 12 ноября 12:42 (UTC+04), Общество 705
В Азербайджане предупредили о прокате авто новичкам 12 ноября 12:36 (UTC+04), Общество 673
В Windows нашли способ узнать причину сбоя ПК 12 ноября 12:28 (UTC+04), Наука и технологии 630
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону 12 ноября 12:20 (UTC+04), Общество 1 017
В Азербайджане спрогнозировали рост ненефтяного ВВП 12 ноября 12:16 (UTC+04), Экономика 942
Масштабный град накрыл Индию - ВИДЕО 12 ноября 12:09 (UTC+04), В мире 985
Vəsiqəsiz şəxslərə avtomobil verənlərə XƏBƏRDARLIQ 12 ноября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 963
Голубая мечеть: армяно-иранский тандем наступает на азербайджанское наследие 12 ноября 12:00 (UTC+04), Политика 6 003
Mediaya 68 milyon manat ayrılacaq 12 ноября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 906
Азербайджанские батутисты вышли в финал мирового турнира в Китае 12 ноября 11:49 (UTC+04), Спорт 633
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 12 ноября 11:44 (UTC+04), Туризм
В Ашхабаде прошел концерт мастеров искусств Азербайджана и Туркменистана ко Дню Победы - ФОТО 12 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 992
В мире стали разрабатывать ПДД для летающих машин 12 ноября 11:27 (UTC+04), Автоновости 643
Sabunçu və Abşeronda oğurluq edən 4 nəfər saxlanılıb 12 ноября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 952
Обрушение здания в Нью-Йорке, есть погибшие - ВИДЕО 12 ноября 11:15 (UTC+04), В мире 1 065
Осенние краски Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ о повседневной жизни города 12 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 747
Саммит EPC 2028 в Азербайджане усилит взаимодействие ЕС с Южным Кавказом – Интервью с главой МИД Словакии 12 ноября 11:03 (UTC+04), Политика 6 366
Самые высокооплачиваемые сферы в Азербайджане - СПИСОК 12 ноября 10:59 (UTC+04), Экономика 5 911
В Геранбое мужчина случайно выстрелил в себя из винтовки 12 ноября 10:54 (UTC+04), Общество 679
В Греции назвали причины поражения от "Нефтчи" в Кубке Европы ФИБА 12 ноября 10:50 (UTC+04), Спорт 636
Азербайджан готов сотрудничать с Турцией в рамках COP31 12 ноября 10:43 (UTC+04), Политика 1 018
Азербайджан намерен расширить сотрудничество с индийской Hinduja Group 12 ноября 10:37 (UTC+04), Экономика 1 000
Yeni Konstitusiyanın qəbulu Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır - Kamaləddin Qafarov 12 ноября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 948
Иран и Оман договорились по маршрутам в Ормузском проливе 12 ноября 10:29 (UTC+04), В мире 957
Настоящий мир необходимо заслужить: готова ли Армения к покаянию? - РАСКЛАД от юриста-международника 12 ноября 10:15 (UTC+04), Политика 9 057
Автомобиль с полковником взорвался в российском городе - ВИДЕО 12 ноября 10:09 (UTC+04), В мире 1 099
США и Нидерланды захотели "обезглавить" МУС 12 ноября 10:01 (UTC+04), В мире 986
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие и пострадавший - ВИДЕО 12 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 722
Audi прекратила производство модели с 32-летней историей 12 ноября 09:48 (UTC+04), Автоновости 671
Азербайджанская нефть выросла в цене 12 ноября 09:40 (UTC+04), Экономика 999
Azərbaycan dilinə yeni sözlər daxil ediləcək? – AMEA-dan açıqlama 12 ноября 09:37 (UTC+04), Azərbaycanca 1 028
Военный почетного караула Франции потерял сознание рядом с Макроном - ВИДЕО 12 ноября 09:29 (UTC+04), В мире 1 040
Официальные курсы валют в Азербайджане 12 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
Совет директоров Nvidia намерен отстранить главу компании 12 ноября 09:03 (UTC+04), Наука и технологии 640
Гвардиола может возглавить сборную США 12 ноября 08:55 (UTC+04), Спорт 688
В Испании прошли массовые протесты - ВИДЕО 12 ноября 08:41 (UTC+04), В мире 1 069
В Нью-Йорке обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 12 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 069
Робот Atlas освоил новые трюки после установки колес - ВИДЕО 12 ноября 08:15 (UTC+04), Наука и технологии 707
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции - ФОТО 12 ноября 08:04 (UTC+04), Официальная хроника 24 466
Ереван снова столкнулся с реальностью: в отношениях с Анкарой Еревану не обойтись без Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 12 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 5 782
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 12 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В Баку планируют снести восемь зданий - ВИДЕО 12 ноября 06:26 (UTC+04), Общество 2 405
У пяти методов продления жизни нашли общую особенность 12 ноября 05:48 (UTC+04), Медицина 873
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 12 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Amazon представила дрон для защиты дома от воров - ВИДЕО 12 ноября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 893
Ноутбуки на Windows могут перегреваться из-за одной настройки 12 ноября 02:29 (UTC+04), Наука и технологии 875
В Баку затопило участок улицы около метро "Иншаатчылар" - ВИДЕО 12 ноября 01:45 (UTC+04), Общество 1 039
Гороскоп на 12 ноября - Новые возможности и вызовы! 12 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 223
CENTCOM намерен пресечь поставки вооружений Ирану через Каспий - ВИДЕО 12 ноября 00:55 (UTC+04), В мире 1 299
В Худате сгорел Hyundai - ВИДЕО 12 ноября 00:41 (UTC+04), Общество 944
В Ираке создадут комиссии для расследования контрабанды нефти 12 ноября 00:28 (UTC+04), В мире 1 177
В Азербайджане отмечается День Конституции 12 ноября 00:05 (UTC+04), Общество 920
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО 12 ноября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 21 559
В Италии более 6 тыс. школ получили сообщения о минировании 11 ноября 23:43 (UTC+04), В мире 1 406
В Венгрии арестовали брата Виктора Орбана 11 ноября 23:29 (UTC+04), В мире 1 186
Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении 11 ноября 23:15 (UTC+04), В мире 1 182
Новая дорога позволит жителям Абшерона объезжать Баку при выезде на магистрали - ВИДЕО 11 ноября 23:03 (UTC+04), Общество 1 337
Президент Ильхам Алиев на COP31: признание опыта Баку и новые перспективы 11 ноября 22:50 (UTC+04), Политика 6 277
Армения ратифицировала соглашение с США по TRIPP 11 ноября 22:45 (UTC+04), В мире 1 171
Азербайджанская шахматистка досрочно стала чемпионкой Европы 11 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 956
В Кривом Роге состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - ФОТО 11 ноября 22:30 (UTC+04), Общество 960
Экономика как фундамент безопасности: стратегия Президента Ильхама Алиева в цифрах - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова 11 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 519
Скончался заслуженный артист Азербайджана - ФОТО 11 ноября 22:15 (UTC+04), Общество 4 387
В "Доме Азербайджана" в Штутгарте состоялось мероприятие по случаю Дня Победы - ФОТО 11 ноября 22:10 (UTC+04), Культура 854
Умер посол РФ в США Александр Дарчиев 11 ноября 22:03 (UTC+04), В мире 1 237
Глава МЧС Азербайджана посетил посольство Польши после трагедии в Кракове - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 21:52 (UTC+04), Политика 1 210
Таиланд отложил введение нового сбора для иностранных туристов 11 ноября 21:51 (UTC+04), Туризм 799
Посол Азербайджана в Нидерландах вручил верительные грамоты Королю Виллему-Александру - ФОТО 11 ноября 21:50 (UTC+04), Политика 1 283
В Баку пройдет Фестиваль франкоязычных фильмов 11 ноября 21:43 (UTC+04), Культура 869
Стало известно, как Армения может восстановить право голоса в ОДКБ 11 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 170
В ЕС согласовали новые санкции против России 11 ноября 21:24 (UTC+04), В мире 1 195
Bakıda yeni söküntüyə görə 4000 manatdan kompensasiya verilir - VİDEO 11 ноября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 6 013
В Азербайджане осудили присвоение залу Голубой мечети в Ереване имени армянского поэта 11 ноября 21:12 (UTC+04), Политика 1 215
От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС 11 ноября 21:01 (UTC+04), Политика 5 701
"Карабах" планирует два трансфера зимой 11 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 857
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» - ФОТО 11 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 5 721
Физики установили новый рекорд сверхнизких температур 11 ноября 20:38 (UTC+04), Это интересно 888
В Азербайджане стартует конкурс грантов для деятелей культуры 11 ноября 20:20 (UTC+04), Культура 833
Dövlət Komitəsi Göy məscidin tarixi kimliyinin təhrif edilməsinə etiraz edib 11 ноября 20:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 146
Германия подошла к зиме с самыми низкими запасами газа в истории 11 ноября 20:06 (UTC+04), В мире 1 099
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО 11 ноября 19:57 (UTC+04), Официальная хроника 6 033
Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана 11 ноября 19:40 (UTC+04), Спорт 768
Сколько человек воспользовались услугами автовокзалов в праздничные дни? 11 ноября 19:31 (UTC+04), Общество 856
Toyota возродила бренд мини-машин 11 ноября 19:14 (UTC+04), Автоновости 806
QMİ İrəvan Göy məscidində keçirilən tədbiri qətiyyətlə pisləyib 11 ноября 19:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 094
Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды" 11 ноября 19:00 (UTC+04), Культура 821
Генсек ОПЕК призвал COP31 принять концепцию «Эпохи всех видов энергии» 11 ноября 18:49 (UTC+04), Экономика 10 110
В Азербайджане предложили внедрить механизм "зеленого бюджета" 11 ноября 18:43 (UTC+04), Экономика 1 138
Армения лишена права голоса в ОДКБ 11 ноября 18:36 (UTC+04), В мире 1 199
Теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО 11 ноября 18:33 (UTC+04), Официальная хроника 8 811
Все iPhone призвали срочно обновить 11 ноября 18:25 (UTC+04), Наука и технологии 847
Кушнер рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - ВИДЕО 11 ноября 18:19 (UTC+04), В мире 1 130
Рамиль Усубов обсудил вопросы безопасности на встрече представителей стран СНГ 11 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 1 199
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров СОР31 - ВИДЕО 11 ноября 18:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 411
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО 11 ноября 18:05 (UTC+04), Спорт 841
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 832
Появились кадры падения BMW с моста в Баку - ВИДЕО 11 ноября 17:56 (UTC+04), Общество 1 314
Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени Azparking - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 11 ноября 17:48 (UTC+04), Общество 976
В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 11 ноября 17:40 (UTC+04), В мире 1 150
Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции 11 ноября 17:32 (UTC+04), Общество 1 240
Yağışlı havada bunu edən sürücülər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 11 ноября 17:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 167
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными 11 ноября 17:19 (UTC+04), В мире 1 223
Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО 11 ноября 17:10 (UTC+04), Культура 1 128
Bakıda istilik mövsümü başlayır - Bu halda ödəniş etməyə bilərsiz! 11 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 200
Еще новости