https://news.day.az/azerinews/1874200.html Makron özünü gülünc duruma saldı - FOTO Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin sammitində Fransa Prezidenti Emmanuel Makron kuryoz vəziyyətlə qarşılaşıb. "Daily Mail" nəşrinin məlumatına görə, Fransa Prezidenti İslandiyanın Baş naziri Kristun Frostadottiri qucaqlamağa çalışsa da, görüntülərdən göründüyü kimi, sonuncu buna imkan verməyib.
Makron özünü gülünc duruma saldı - FOTO
Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin sammitində Fransa Prezidenti Emmanuel Makron kuryoz vəziyyətlə qarşılaşıb.
"Daily Mail" nəşrinin məlumatına görə, Fransa Prezidenti İslandiyanın Baş naziri Kristun Frostadottiri qucaqlamağa çalışsa da, görüntülərdən göründüyü kimi, sonuncu buna imkan verməyib.
Yayımlanan fotolarda Makronun gülümsəyərək həmsöhbətinə doğru əyildiyi, lakin İslandiyanın Baş nazirinin ondan kənara çəkildiyi və əlini onun çiynində saxladığı görünür. Bu zaman İslandiya hökumətinin başçısı həmin anı lentə alan fotoqrafa tərəf baxır.
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