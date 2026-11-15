https://news.day.az/azerinews/1874479.html Azərbaycanlıların olduğu daha bir gəmiyə dron hücumu - FOTO - VİDEO Bu gecə saat 2 radələrində Rumıniya yaxınlığındakı Sulina limanı ətrafında azərbaycanlıların olduğu gəmiyə dron hücumu olub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, gəmidə 14 nəfər olub. Onlardan 13-nün Azərbaycan, 1-nin isə Türkiyə vətəndaşı olduğu bildirilir.
Azərbaycanlıların olduğu daha bir gəmiyə dron hücumu - FOTO - VİDEO
Bu gecə saat 2 radələrində Rumıniya yaxınlığındakı Sulina limanı ətrafında azərbaycanlıların olduğu gəmiyə dron hücumu olub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, gəmidə 14 nəfər olub. Onlardan 13-nün Azərbaycan, 1-nin isə Türkiyə vətəndaşı olduğu bildirilir.
Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, heyətin cəld müdaxiləsi nəticəsində alovun yük tanklarına keçməsi və dizel yükünün alışmasının qarşısı alınıb.
Hazırda heyət təxliyə olunmasını gözləyir.
Qeyd edək ki, daha öncə də azərbaycanlıların olduğu gəmi dron hücumuna məruz qalmışdı.
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