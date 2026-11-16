https://news.day.az/azerinews/1874764.html Aysun İsmayılova xəstəliyə tutuldu Müğənni Aysun İsmayılova səhhəti ilə bağlı yaşadığı narahatlıqdan danışıb. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi "1001 şou" proqramında şəkər göstəricisi ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda fərqli nəticələr aldığını açıqlayıb.
Aysun İsmayılova xəstəliyə tutuldu
Müğənni Aysun İsmayılova səhhəti ilə bağlı yaşadığı narahatlıqdan danışıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçi "1001 şou" proqramında şəkər göstəricisi ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda fərqli nəticələr aldığını açıqlayıb. O bildirib ki, əvvəlki müayinələrdən birində qan şəkərinin yüksək olduğu üzə çıxsa da, sonrakı yoxlamada belə bir problemin olmadığı deyilib. Yaxın vaxtlarda yenidən analiz verən müğənni isə bu dəfə də şəkər göstəricisinin yüksək olduğunu öyrənib.
Proqram zamanı Aysun studiyada bir daha ölçüm etdirib. Nəticədə onun qan şəkəri göstəricisi 131 olub.
Müğənninin efirdə səhhəti ilə bağlı danışması tamaşaçıların diqqətini çəkib.
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