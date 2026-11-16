https://news.day.az/azerinews/1874764.html Aysun İsmayılova xəstəliyə tutuldu Müğənni Aysun İsmayılova səhhəti ilə bağlı yaşadığı narahatlıqdan danışıb. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi "1001 şou" proqramında şəkər göstəricisi ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda fərqli nəticələr aldığını açıqlayıb.

Aysun İsmayılova xəstəliyə tutuldu

Azərbaycanca, 16 ноября 2026 17:32 (UTC +04:00) 223
Aysun İsmayılova xəstəliyə tutuldu

Müğənni Aysun İsmayılova səhhəti ilə bağlı yaşadığı narahatlıqdan danışıb.

Day.Az xəbər verir ki, sənətçi "1001 şou" proqramında şəkər göstəricisi ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda fərqli nəticələr aldığını açıqlayıb. O bildirib ki, əvvəlki müayinələrdən birində qan şəkərinin yüksək olduğu üzə çıxsa da, sonrakı yoxlamada belə bir problemin olmadığı deyilib. Yaxın vaxtlarda yenidən analiz verən müğənni isə bu dəfə də şəkər göstəricisinin yüksək olduğunu öyrənib.

Proqram zamanı Aysun studiyada bir daha ölçüm etdirib. Nəticədə onun qan şəkəri göstəricisi 131 olub.

Müğənninin efirdə səhhəti ilə bağlı danışması tamaşaçıların diqqətini çəkib.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AYSUN İSMAYILOVA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

На форуме занятости в Баку рассмотрели влияние ИИ на будущее профессий 19:00 (UTC+04), Экономика 0
Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb 18:52 (UTC+04), Azərbaycanca 176
Минфин США обратился к представителям Nvidia 18:49 (UTC+04), В мире 208
Баку и Лондон обсудили перспективы развития азербайджано-британских отношений 18:37 (UTC+04), Политика 245
К 95-летию Огтая Шихалиева представили фильм о его творческом наследии - ФОТО 18:30 (UTC+04), Культура 284
Со следующего года доходы вкладчиков могут облагаться налогом 18:19 (UTC+04), Экономика 363
Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи 18:10 (UTC+04), Экономика 1 574
День Победы отметили в азербайджанском культурном центре в Берлине - ФОТО 18:04 (UTC+04), Общество 356
Билеты на матч "Кяпаз" - "Карабах" поступили в продажу 18:00 (UTC+04), Спорт 348
Солтан Мамедов призвал увеличить финансирование реабилитации детей с особенностями развития 17:54 (UTC+04), Политика 381
В Азербайджане обсудили дальнейшие шаги по развитию банковского сектора - ФОТО 17:47 (UTC+04), Экономика 408
Солисты Российской академии музыки имени Гнесиных выступили в Баку - ФОТО 17:36 (UTC+04), Культура 392
Делегация Азербайджана провела переговоры на COP31 - ФОТО 17:28 (UTC+04), Политика 451
Сухогруз подал сигнал бедствия у берегов Болгарии - ВИДЕО 17:23 (UTC+04), В мире 469
Ağsu aşırımına alternativ yolun bərpası tələb olunur - Elçin Mirzəbəyli 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 444
Названа доля занятых в сельском хозяйстве 17:16 (UTC+04), Экономика 473
Момент обрушения здания в Нью-Йорке - ВИДЕО 17:07 (UTC+04), В мире 538
Bələdiyyə torpaqları satışa çıxarılır - Siyahı 17:02 (UTC+04), Azərbaycanca 497
Geely выпустила полноприводный фургон мощностью 409 сил 17:00 (UTC+04), Автоновости 449
В Стамбуле представлены инвестиционные возможности Азербайджана 16:53 (UTC+04), Экономика 532
Азербайджанцев спасли с тонущего судна в Черном море 16:50 (UTC+04), В мире 506
Каратисты Азербайджана завоевали 23 медали в Грузии - ФОТО 16:47 (UTC+04), Спорт 423
Азербайджан и Грузия ускорили пропуск грузовых поездов через границу 16:42 (UTC+04), Экономика 521
При поддержке PASHA Holding азербайджанские ковры представлены в Болгарии - ФОТО 16:37 (UTC+04), Культура 5 589
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение 16:35 (UTC+04), Общество 4 680
Турция начала регулярные грузовые авиаперевозки в Армению 16:33 (UTC+04), В мире 555
Детсад на трибуне: в парламенте Армении выступила 14-летняя дочь оппозиционерки 16:29 (UTC+04), Политика 3 761
Раскрыт способ продлить жизнь iPhone 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 475
В Азербайджане предложили увеличить финансирование медиа 16:23 (UTC+04), Общество 443
Омбудсмен Азербайджана призвала усилить международную поддержку разминирования 16:19 (UTC+04), Политика 531
В Баку прошел благотворительный вечер "Наш голос - твой голос, Хумай!" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Культура 460
Сахарный диабет: от ранней диагностики до современных методов лечения - ФОТО (R) 16:10 (UTC+04), Общество 581
В Баку автомобиль скорой помощи использовали для перевозки грузов - ВИДЕО 16:06 (UTC+04), Общество 506
История без мифологем 16:02 (UTC+04), Политика 4 571
Азербайджан: резервы и возможности на службе развития 16:00 (UTC+04), Экономика 5 612
Tikintiyə icazə prosedurları sadələşdirilir - ŞAD XƏBƏR 15:57 (UTC+04), Azərbaycanca 545
Совет ЕС одобрил выделение Украине рекордного транша 15:56 (UTC+04), В мире 555
Депутат возмутился тем, что государство оплачивает обучение школьников в русском секторе 15:52 (UTC+04), Общество 596
Тяжелое ДТП в Хачмазе, есть погибший и раненые 15:49 (UTC+04), Общество 499
Азербайджан готов развивать партнерство с НАТО – Хикмет Гаджиев - ФОТО 15:44 (UTC+04), Политика 573
В Баку прошел праздник граната - посажены 200 молодых деревьев из Гёйчая - ФОТО 15:40 (UTC+04), Общество 514
Вугар Гюльмамедов назвал одну из важных задач госбюджета-2027 15:34 (UTC+04), Экономика 579
В Бинагади произошел пожар на одном из объектов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 15:29 (UTC+04), Общество 498
Еще одна станция SOCAR открылась в Румынии 15:26 (UTC+04), Экономика 574
Технический сбой в авиации США стал крупнейшим за 35 лет 15:19 (UTC+04), В мире 614
Азербайджан опережает соседние страны по размеру пенсий 15:08 (UTC+04), Общество 4 137
Раскрыт объем поставок газа по TAP в Европу за шесть лет 14:59 (UTC+04), Экономика 595
У берегов Болгарии тонет грузовое судно 14:49 (UTC+04), В мире 632
Счетная палата о необходимости обновления стратегии управления госдолгом 14:46 (UTC+04), Экономика 606
Турция получит 660 млн евро на развитие Среднего коридора 14:35 (UTC+04), В мире 640
Раскрыт объем свободной ликвидности банков Азербайджана 14:16 (UTC+04), Экономика 650
Подушка безопасности сработала в решающий момент - ВИДЕО 14:07 (UTC+04), Общество 616
В Баку изменили схему движения этого автобуса 14:02 (UTC+04), Общество 592
В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Единое окно" 13:57 (UTC+04), Официальная хроника 6 677
На проведение конкурса "Восхождение" в Азербайджане выделен один миллион манатов 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 494
В Азербайджане усовершенствуют госуправление на прибрежных территориях Каспия - указ 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 507
Доверие граждан к манату продолжает расти - Талех Кязымов 13:46 (UTC+04), Экономика 692
Стало известно, когда Tesla завершит производство Cybertruck 13:35 (UTC+04), Автоновости 496
Армения вновь примеряет на Азербайджан роль вечного врага 13:32 (UTC+04), Политика 7 042
Азербайджан примет 27-й Всемирный нефтяной конгресс 13:30 (UTC+04), Экономика 697
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана превысит $4,2 млрд по итогам года - министр 13:19 (UTC+04), Экономика 6 593
В этих районах Баку подорожала аренда квартир 13:15 (UTC+04), Общество 592
В Азербайджане озвучили прогнозы экономического роста на 2027–2030 годы 13:10 (UTC+04), Экономика 685
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:07 (UTC+04), Общество 557
В 2027 году ненефтяной сектор обеспечит более 64% доходов бюджета 13:05 (UTC+04), Экономика 660
Пассажирский автобус в Баку проехал по берегу моря - ВИДЕО 12:53 (UTC+04), Общество 723
Выход азербайджанских компаний на зарубежные рынки диверсифицирует доходы страны - министр 12:41 (UTC+04), Экономика 720
Свыше 100 человек депортированы из Азербайджана за месяц 12:39 (UTC+04), Общество 895
Обнародована повестка встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа 12:36 (UTC+04), В мире 733
Районы Азербайджана смогут покрывать расходы за счет собственных доходов 12:30 (UTC+04), Экономика 712
За это магазины могут оштрафовать на 1650 манатов 12:25 (UTC+04), Общество 1 712
Стратегические валютные резервы Азербайджана почти в 20 раз превышают внешний госдолг - министр 12:26 (UTC+04), Экономика 5 761
Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс о государственной службе Азербайджана 12:22 (UTC+04), Официальная хроника 8 764
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 6 970
Сколько человек в Азербайджане получают пособие по возрасту? 12:14 (UTC+04), Общество 551
Бюджеты Азербайджана на 2027 год обеспечат финансирование основных задач государства 12:11 (UTC+04), Экономика 703
Создать фонд в Азербайджане станет сложнее 12:09 (UTC+04), Общество 528
Необычная вакансия в Азербайджане: 25 дней работы за 19 тысяч манатов 12:06 (UTC+04), Общество 2 855
В этой стране заблокировали Telegram 12:04 (UTC+04), Наука и технологии 550
Зонд НАСА находится на пороге нового космического рубежа 12:00 (UTC+04), Это интересно 535
В Баку задержали автохулигана - ВИДЕО 11:50 (UTC+04), Общество 596
В Азербайджане задержали адвоката - ФОТО 11:37 (UTC+04), Общество 653
Азербайджан продолжает оставаться в центре важных глобальных и региональных процессов - Сахиба Гафарова 11:33 (UTC+04), Политика 803
25 iş günü, 11 min dollar maaş - Azərbaycanda iş elanı 11:33 (UTC+04), Azərbaycanca 842
Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за две недели 11:29 (UTC+04), Общество 534
Сборная Азербайджана встретится с Андоррой 11:27 (UTC+04), Спорт 538
Крупный пожар на Пхукете: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО 11:22 (UTC+04), В мире 826
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:16 (UTC+04), Общество 524
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:10 (UTC+04), Туризм
Азербайджан будет меньше зависеть от нефтегазовых доходов 11:06 (UTC+04), Экономика 799
Азербайджан говорит с Европой на равных – Новруз Аслан для Day.Az 11:00 (UTC+04), Политика 5 349
Профицит ликвидности банковского сектора Азербайджана превысил 6 млрд манатов 10:56 (UTC+04), Экономика 799
В Казахстане назначен новый глава КНБ 10:53 (UTC+04), В мире 817
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Баку - ФОТО 10:50 (UTC+04), Общество 733
Ombudsman beynəlxalq ictimaiyyəti minatəmizləməyə dəstəyi artırmağa çağırıb 10:50 (UTC+04), Azərbaycanca 759
Таможенные реформы и цифровизация помогут раскрыть потенциал Среднего коридора - ИНТЕРВЬЮ с МВФ 10:40 (UTC+04), Экономика 4 848
"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью 10:32 (UTC+04), Спорт 552
Цены на жилье и арендную плату в Азербайджане продолжают расти 10:19 (UTC+04), Экономика 844
AZAL будет выполнять все рейсы по маршруту Баку - Стамбул через Международный аэропорт Стамбула 10:01 (UTC+04), Общество 966
В Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера 09:50 (UTC+04), В мире 862
Hasarın aşması nəticəsində qadın ölüb 09:49 (UTC+04), Azərbaycanca 880
На западе Ирана обезврежена вооруженная группа 09:45 (UTC+04), В мире 923
Представители гражданского общества Азербайджана и Армении готовят новую встречу в рамках инициативы "Мост мира" 09:40 (UTC+04), Политика 5 639
В Баку автобус насмерть сбил пешехода 09:36 (UTC+04), Общество 712
Третий авианосец США вошел в зону ответственности CENTCOM 09:33 (UTC+04), В мире 856
Названо место проведения следующего саммита НАТО 09:30 (UTC+04), В мире 878
В Баку раскрыли кражи на крупные суммы 09:27 (UTC+04), Общество 635
В Китае подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа 09:21 (UTC+04), В мире 838
В школах начались осенние каникулы 09:17 (UTC+04), Общество 623
В Азербайджане пресекли контрабанду наркотиков из Ирана - ФОТО - ВИДЕО 09:11 (UTC+04), Общество 595
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:00 (UTC+04), Экономика
Гвардиола не возглавит сборную США 08:13 (UTC+04), Спорт 590
ANCA против TRIPP: о чем армянство пишет письма Санта Клаусу - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой: 08:00 (UTC+04), Политика 5 288
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Квартиры в районах Баку рядом с метро подорожали - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Общество 795
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые разгадали причины появления сложной жизни на Земле 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 769
Канадский журнал назвал Мессии лучшим футболистом года 03:30 (UTC+04), Спорт 694
Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост гендиректора Nvidia 02:25 (UTC+04), В мире 1 257
Гороскоп на 16 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:35 (UTC+04), Это интересно 1 078
Кенан Насибов завоевал "золото" Гран-при по дзюдо в Загребе 01:00 (UTC+04), Спорт 757
Армяне подрались в эфире Общественного телевидения - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), В мире 1 548
В Баку дерево рухнуло на вход в жилой дом - ВИДЕО 00:43 (UTC+04), Общество 1 062
Microsoft оказалась косвенно причастна к отравлению постояльцев отеля 15 ноября 23:54 (UTC+04), В мире 1 361
ВОЗ забила тревогу из-за всплеска респираторных заболеваний в Газе 15 ноября 23:39 (UTC+04), В мире 1 341
В Хырдалане сильный ветер повредил 7 автомобилей 15 ноября 23:23 (UTC+04), Общество 867
Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО 15 ноября 23:05 (UTC+04), Общество 932
В Сальяне перевернулся автомобиль, пострадали мать и дочь 15 ноября 22:53 (UTC+04), Общество 795
Национальное телевидение Азербайджана: история, достижения и новые горизонты - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 15 ноября 22:40 (UTC+04), Политика 5 364
Авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток в течение суток 15 ноября 22:23 (UTC+04), В мире 1 431
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор его деятельности за неделю - ВИДЕО 15 ноября 22:09 (UTC+04), Официальная хроника 6 963
Роналдиньо проводит свой первый официальный матч за 11 лет 15 ноября 22:05 (UTC+04), Спорт 822
Наблюдаются кибератаки на аккаунты Президента Ильхама Алиева в соцсетях 15 ноября 21:57 (UTC+04), Официальная хроника 7 527
В США призвали Nvidia искать нового руководителя вне компании 15 ноября 21:44 (UTC+04), В мире 1 410
ПАСЕ подыгрывает вору: кто прикрывает Карапетяна? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 15 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 2 881
"Барселона" нацелилась на 22‑летнего форварда 15 ноября 21:17 (UTC+04), Спорт 815
Партии Нетаньяху, Айзенкота и Беннета провели первые коалиционные переговоры 15 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 1 448
США расследуют, продавала ли Nvidia чипы Китаю 15 ноября 20:51 (UTC+04), В мире 1 466
Эстония закрывает все КПП на границе с Россией 15 ноября 20:38 (UTC+04), В мире 1 506
Азербайджанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Китае 15 ноября 20:25 (UTC+04), Спорт 768
В Дании похитили карты Pokémon на сумму более 150 тысяч долларов 15 ноября 20:19 (UTC+04), В мире 1 482
Президент Ильхам Алиев: Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота Общенационального лидера 15 ноября 20:06 (UTC+04), Официальная хроника 814
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыва боеприпаса в Агстафе 15 ноября 20:04 (UTC+04), Общество 804
Президент Ильхам Алиев: Радио и телевидение имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий 15 ноября 19:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 016
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15 ноября 19:50 (UTC+04), Общество 803
Еще два судна взорвались в Ормузе после столкновения с минами - ВИДЕО 15 ноября 19:42 (UTC+04), В мире 1 523
Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио Азербайджана 15 ноября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 6 480
Вниманию метеочувствительных людей 15 ноября 19:27 (UTC+04), Общество 849
Эти работники в Азербайджане могут получить дополнительную зарплату 15 ноября 19:07 (UTC+04), Общество 2 451
Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с 15 ноября 18:58 (UTC+04), Общество 1 779
В Индонезии разбушевался ураган, есть пострадавшие 15 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 494
Прогноз погоды на предстоящую неделю 15 ноября 18:45 (UTC+04), Общество
В Nvidia возникли трудности с поиском нового главы компании 15 ноября 18:39 (UTC+04), В мире 1 497
"Формула власти Михаила Гусмана": Интервью с Президентом Словакии Петером Пеллегрини - ВИДЕО 15 ноября 18:25 (UTC+04), Политика 3 324
SpaceX запустит новую группу спутников Starshield 15 ноября 18:12 (UTC+04), Наука и технологии 754
В Агстафе произошел взрыв боеприпаса, есть погибший и раненый 15 ноября 17:55 (UTC+04), Общество 2 679
Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Гран-при по дзюдо в Загребе 15 ноября 17:51 (UTC+04), Спорт 738
В Лянкяране состоялось открытое региональное первенство по художественной гимнастике - ФОТО 15 ноября 17:35 (UTC+04), Спорт 800
Фотоловушка сняла пуму в неожиданном месте 15 ноября 17:20 (UTC+04), Это интересно 893
Французская улица рушит европейские амбиции Макрона 15 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 3 412
Заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев похоронен 15 ноября 16:58 (UTC+04), Общество 1 107
В Ордубаде перевернулся автобус, пострадали 11 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 15 ноября 16:51 (UTC+04), Общество 859
В Азербайджане опровергли распространяемую из Франции дезинформацию о Сёюдлю 15 ноября 16:33 (UTC+04), Политика 6 050
Азербайджан принял участие в благотворительном базаре в штаб-квартире НАТО - ФОТО 15 ноября 16:16 (UTC+04), Политика 1 586
США впервые разместили истребители F-15EX на своей авиабазе в Японии 15 ноября 16:12 (UTC+04), В мире 1 589
Geely Auto открыла предварительные продажи нового кроссовера 15 ноября 16:05 (UTC+04), Автоновости 1 796
Компания ASELSAN совершила исторический прорыв - ВИДЕО 15 ноября 15:48 (UTC+04), В мире 1 993
Атмосфера Земли могла повлиять на силу магнитной бури 15 ноября 15:36 (UTC+04), Это интересно 766
В Иордании вынесли приговор участникам нападения на церковь 15 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 1 689
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 15 ноября 15:13 (UTC+04), Политика 1 591
Кварацхелия сменит футбол на стриминг на ближайшие полгода 15 ноября 14:58 (UTC+04), Спорт 851
Китайские инвестиции могут придать новый импульс промышленности Азербайджана - ОБЗОР от Azernews 15 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 5 784
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые уловил "запрещенный" сигнал из космоса 15 ноября 14:34 (UTC+04), Это интересно 845
Qazaxda yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yanğın olub - VİDEO 15 ноября 14:27 (UTC+04), Azərbaycanca 1 515
Meta получила крупный штраф 15 ноября 14:15 (UTC+04), Наука и технологии 802
Стивен Кинг опубликовал загадочный пост об инопланетянах 15 ноября 14:05 (UTC+04), В мире 1 765
Лига наций УЕФА: Франция сыграет с Турцией, Испания примет Англию 15 ноября 13:43 (UTC+04), Спорт 805
Удары по американским военным базам носят оборонительный характер - МИД Ирана 15 ноября 13:28 (UTC+04), В мире 1 757
Израиль подтвердил гибель высокопоставленного командира ХАМАС 15 ноября 13:10 (UTC+04), В мире 1 673
Во Франции ввели временный запрет на продажу пиротехники 15 ноября 12:58 (UTC+04), В мире 1 724
У берегов Румынии атаковано судно с гражданами Азербайджана на борту - ФОТО - ВИДЕО 15 ноября 12:45 (UTC+04), Общество 5 920
Завтра в Азербайджане ожидаются проливные дожди - ПРОГНОЗ 15 ноября 12:37 (UTC+04), Общество 1 020
Бахрейн перехватил несколько целей во время атаки Ирана 15 ноября 12:16 (UTC+04), В мире 1 731
Обнародованы последние цены на золото и серебро 15 ноября 11:59 (UTC+04), Экономика 1 829
Цена на нефть изменилась разнонаправленно 15 ноября 11:51 (UTC+04), Экономика 1 718
Израильская разведка предупредила о заговоре Ирана против Трампа 15 ноября 11:38 (UTC+04), В мире 1 806
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Палестины 15 ноября 11:23 (UTC+04), Официальная хроника 7 678
В Иране предупредили США о последствиях новой войны 15 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 919
Azərbaycan-Böyük Britaniya tərəfdaşlığı qarşılıqlı etimada və ortaq strateji maraqlara söykənir - Kamaləddin Qafarov 15 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 787
Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Франции, есть задержанные - ВИДЕО 15 ноября 11:00 (UTC+04), В мире 6 387
Три торговых судна подверглись атакам БПЛА у берегов Румынии 15 ноября 10:45 (UTC+04), В мире 1 879
Азербайджан поздравил Палестину 15 ноября 10:26 (UTC+04), Политика 1 823
SpaceX впервые поймала Starship после испытательного полета - ВИДЕО 15 ноября 10:16 (UTC+04), Наука и технологии 878
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 15 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Новый Jetour TX получил интеллектуальную систему вождения 15 ноября 10:05 (UTC+04), Автоновости 994
Маск предупредил о риске срыва сделок Nvidia после ухода Хуанга 15 ноября 10:02 (UTC+04), В мире 1 799
Первое изображение черной дыры выдержало независимую проверку 15 ноября 10:01 (UTC+04), Это интересно 839
Объем операций азербайджанских банков в системе Bloomberg приблизился к 58 млрд манатов 15 ноября 09:58 (UTC+04), Экономика 1 772
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ЧМ в Китае - ФОТО 15 ноября 09:55 (UTC+04), Спорт 7 025
КСИР заявил об ударе по американской радиолокационной станции в Бахрейне 15 ноября 09:52 (UTC+04), В мире 1 776
Еще новости