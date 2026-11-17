https://news.day.az/azerinews/1874976.html Yevlaxda yol qəzası iki nəfərin həyatına son qoyub Yevlaxda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə Mingəçevir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Aran qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib. Qəza zamanı Naftalan sakinləri - 2000-ci il təvəllüdlü Pəri Məstəliyeva və Tural Əliyev aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat ediblər.
Yevlaxda yol qəzası iki nəfərin həyatına son qoyub
Yevlaxda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə Mingəçevir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Aran qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib.
Qəza zamanı Naftalan sakinləri - 2000-ci il təvəllüdlü Pəri Məstəliyeva və Tural Əliyev aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat ediblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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