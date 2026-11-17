https://news.day.az/azerinews/1874977.html Serbiyada qırıcı qəzaya uğrayıb Serbiya Silahlı Qüvvələrinə məxsus MiQ-29 qırıcı təyyarəsi ölkənin şimal-qərbində qəzaya uğrayıb. Bu barədə "RTS" telekanalı məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində təyyarənin pilotunun həlak olduğu bildirilir. Təyyarə Batajnitsa aerodromunda dislokasiya olunmuş 204-cü Aviasiya Briqadasına məxsus olub.
Serbiyada qırıcı qəzaya uğrayıb
Serbiya Silahlı Qüvvələrinə məxsus MiQ-29 qırıcı təyyarəsi ölkənin şimal-qərbində qəzaya uğrayıb.
Bu barədə "RTS" telekanalı məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində təyyarənin pilotunun həlak olduğu bildirilir.
Təyyarə Batajnitsa aerodromunda dislokasiya olunmuş 204-cü Aviasiya Briqadasına məxsus olub. Qırıcı Nova-Pazova və Stara-Pazova yaşayış məntəqələri arasındakı ərazidə, çöllük sahəyə düşüb.
Qəzanın səbəbləri araşdırılır.
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