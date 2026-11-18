https://news.day.az/azerinews/1875165.html Keşlə yağış kollektorunda bərpa və yenidənqurma işləri yekunlaşmaq üzrədir - FOTO Xətai rayonu, 8 Noyabr prospektindən keçən Keşlə yağış kollektorunun tikinti, bərpa və yenidənqurma işləri təsdiq olunmuş layihə sənədlərinə, müvafiq norma və qaydalara uyğun olaraq İri Şəhərlərin Su Təchizatı tərəfindən intensiv şəkildə davam etdirilir. Day.Az-ın məlumatına görə, plan üzrə görülən işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir.
Keşlə yağış kollektorunda bərpa və yenidənqurma işləri yekunlaşmaq üzrədir - FOTO
Xətai rayonu, 8 Noyabr prospektindən keçən Keşlə yağış kollektorunun tikinti, bərpa və yenidənqurma işləri təsdiq olunmuş layihə sənədlərinə, müvafiq norma və qaydalara uyğun olaraq İri Şəhərlərin Su Təchizatı tərəfindən intensiv şəkildə davam etdirilir.
Day.Az-ın məlumatına görə, plan üzrə görülən işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir.
Məqsəd mövcud infrastrukturun texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, kollektorun istismar gücünün artırılması, ərazidə yağış sularının daha səmərəli idarə olunmasıdır.
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