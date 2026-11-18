https://news.day.az/azerinews/1875226.html 2364 reklam qurğusu sökülüb Bu ilin ilk doqquz ayında texniki tələblərə cavab verməyən 2364 reklam qurğusu demontaj edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyindən (ADRA) Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib.
2364 reklam qurğusu sökülüb
Bu ilin ilk doqquz ayında texniki tələblərə cavab verməyən 2364 reklam qurğusu demontaj edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyindən (ADRA) Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib.
Agentlikdən qeyd edilib ki, cari ilin 9 ayı ərzində aylarında Azərbaycanda 100 minə yaxın obyektə məxsus 290 min reklam daşıyıcısının texniki dayanıqlığı yoxlanılıb.
Bu ilin ilk doqquz ayında texniki tələblərə cavab verməyən 2364 reklam qurğusu demontaj edilib.
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