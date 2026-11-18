https://news.day.az/azerinews/1875251.html Sumqayıtda 20 yaşlı gənc dənizdə batdı - VİDEO Sumqayıt Dənizkənarı Bulvarın ərazisində dənizdə 1 nəfərin batıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, dərhal FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunub.
Sumqayıtda 20 yaşlı gənc dənizdə batdı - VİDEO
Sumqayıt Dənizkənarı Bulvarın ərazisində dənizdə 1 nəfərin batıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, dərhal FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunub.
Hazırda vətəndaş - 2006-cı il təvəllüdlü Şahaliyev Nəsrəddin Sədrəddin oğlunun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar həyata keçirilir.
Əlavə məlumat veriləcək.
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