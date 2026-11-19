https://news.day.az/azerinews/1875430.html Putin və Tramp arasında görüş başlayıb Çində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında ikitərəfli görüş başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb. Donald Tramp görüş zamanı Vladimir Putinlə münasibətlərinin əla olduğunu bildirib. O, danışıqların nəticəsində mühüm və müsbət nəticələr əldə edilə biləcəyini vurğulayıb.
Putin və Tramp arasında görüş başlayıb
Çində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında ikitərəfli görüş başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb.
Donald Tramp görüş zamanı Vladimir Putinlə münasibətlərinin əla olduğunu bildirib. O, danışıqların nəticəsində mühüm və müsbət nəticələr əldə edilə biləcəyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Rusiya və ABŞ prezidentlərinin görüşü APEC sammiti çərçivəsində keçirilir.
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