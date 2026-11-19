https://news.day.az/azerinews/1875531.html Çin, ABŞ və Rusiya liderlərinin üçtərəfli görüşü başlayıb Çinin Şencen şəhərində Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin üçtərəfli görüşü başlayıb.
Çin, ABŞ və Rusiya liderlərinin üçtərəfli görüşü başlayıb
Çinin Şencen şəhərində Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin, ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin üçtərəfli görüşü başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) 33-cü Zirvə toplantısı çərçivəsində keçirilən görüş Çin, ABŞ və Rusiya dövlət başçılarının tarixdə ilk üçtərəfli görüşüdür.
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