https://news.day.az/azerinews/1876452.html Ada Süleymanova ilə qəzada ölən Anar məşhur iş adamının oğludur Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi ərazisində baş verən avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb. Day.Az xitab24.az-a istinadla xəbər verir ki, qəzada həlak olanlardan Anar Kərimov məşhur iş adamı Alik Kərimovun oğludur. Alik Kərimov "Metak" şirkətinin rəhbəridir. Qeyd edək ki, sözügedən qəzada aparıcı Ada Süleymanova da həyatını itirib.
Ada Süleymanova ilə qəzada ölən Anar məşhur iş adamının oğludur
Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi ərazisində baş verən avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb.
Day.Az xitab24.az-a istinadla xəbər verir ki, qəzada həlak olanlardan Anar Kərimov məşhur iş adamı Alik Kərimovun oğludur.
Alik Kərimov "Metak" şirkətinin rəhbəridir.
Qeyd edək ki, sözügedən qəzada aparıcı Ada Süleymanova da həyatını itirib.
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