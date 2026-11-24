https://news.day.az/azerinews/1876748.html Cəlilabadda ağır qəza - Xəsarət alanlar var Cəlilabad rayonunda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə zamanı "VAZ-21099" və "VAZ-2107" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində bir neçə nəfərin ağır xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Cəlilabadda ağır qəza - Xəsarət alanlar var
Cəlilabad rayonunda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə zamanı "VAZ-21099" və "VAZ-2107" markalı minik avtomobilləri toqquşub.
Qəza nəticəsində bir neçə nəfərin ağır xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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