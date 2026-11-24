https://news.day.az/azerinews/1876766.html Badamdarda sürüşmə zonasında çatlar genişlənib Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən Səbail rayonu, Badamdar-20-ci sahədə mütəmadi müşahidə və monitorinq işləri aparılır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Badamdarda sürüşmə zonasında çatlar genişlənib
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən Səbail rayonu, Badamdar-20-ci sahədə mütəmadi müşahidə və monitorinq işləri aparılır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, son monitorinqlər zamanı ərazidə sürüşmə prosesinin aktivliyinin davam etdiyi və mövcud çatlarda genişlənmənin baş verdiyi müəyyən edilib.
Ərazidəki vəziyyət mütəxəssislər tərəfindən nəzarətdə saxlanılır.
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